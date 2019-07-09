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Расписание и результаты матчей первого тура квалификации Лиги чемпионов

9 июля, 14:08

С этой стадии в борьбу за групповой этап вступают команды Сергея Реброва, Романа Григорчука и Марьяна Шведа

Фото: AFP

Во вторник, 9 июля стартует первый квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона 2019/2020 годов. С этой стадии борьбу в турнире начинают три представителя Украины – Сергей Ребров, возглавляющий "Ференцварош", Роман Григорчук из "Астаны", а также Марьян Швед, представляющий "Селтик". Отметим, что уже известна дальнейшая сетка турнира – результаты жеребьевки второго раунда квалификации опубликованы на нашем сайте. Добавим, что киевское "Динамо" стартует в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификация. Они узнают своего первого соперника 22 июля.

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Ответные матчи пройдут через неделю на полях команд, который первые матч проводят в гостях.

Вторник, 9 июля

16:00 Астана (Казахстан) – ЧФР Клуж (Румыния)

17:00 Арарат-Армения (Армения) – АИК (Швеция)

19:00 Калью (Эстония) – Шкендия 79 (Македония)

19:00 ХИК (Финляндия) – ХБ Торсхавн (Фареры)

20:45 Сараево (Босния) – Селтик (Шотландия)

21:00 Дюделанж (Люксембург) – Валлетта (Мальта)

21:00 Нью-Сейнтс (Уэльс) – КФ Фероникели (Косово)

21:00 Судува (Литва) – Црвена Звезда (Сербия)

Среда, 10 июля

18:30 Партизани (Албания) – Карабах (Азербайджан)

20:00 БАТЭ (Беларусь) – Пяст Гливице (Польша)

20:00 Шериф (Молдова) – Сабуртало Тбилиси (Грузия)

21:00 Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария)

21:15 Слован Братислава (Словакия) – Сутьеска (Черногория)

21:45 Дандолк (Ирландия) – ФК Рига (Латвия)

21:45 Линфилд (Северная Ирландия) – Русенборг (Норвегия)

23:00 Валюр (Исландия) – Марибор (Словения)

Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счетв матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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Сегодня|Спорт

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