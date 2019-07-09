Сексапильная блондинка с финала Лиги чемпионов пыталась повторить свой трюк на Кубке Америки

Охранники поймали Кинси Волански и ее парня за мгновение до того, ка кони выбежали на поле

Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2), вновь попыталась сделать это. На этот раз – в финале Копа Америка-2019 между Бразилией и Перу (3:1). Однако девушка была задержана охраной стадиона вместе со своим спутником Виталием Здоровецким.

"Признаюсь, Копа Америка, ты победил, но это была та еще авантюра. Прилетели в Бразилию, переоделись, добрались до мест, и в итоге все закончилось тем, что Виталия схватили 20 охранников. Нас выпустили из-под стражи, и теперь мы наслаждаемся Бразилией", – написала Волански у себя в Instagram.

8 Июл 2019 в 2:06 PDT INSTAGRAM (@kinsey_sue)

После выходки на финале Лиги чемпионов за сутки количество подписчиков американки выросло с 300 тысяч до 2,5 млн. На следующий день после матча аккаунт был заблокирован, но сейчас он вновь доступен. Отметим, что УЕФА оштрафовал Кинси Волански на 15 тысяч долларов.

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