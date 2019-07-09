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Сексапильная блондинка с финала Лиги чемпионов пыталась повторить свой трюк на Кубке Америки

9 июля, 13:17

Охранники поймали Кинси Волански и ее парня за мгновение до того, ка кони выбежали на поле

Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2), вновь попыталась сделать это. На этот раз – в финале Копа Америка-2019 между Бразилией и Перу (3:1). Однако девушка была задержана охраной стадиона вместе со своим спутником Виталием Здоровецким.

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"Признаюсь, Копа Америка, ты победил, но это была та еще авантюра. Прилетели в Бразилию, переоделись, добрались до мест, и в итоге все закончилось тем, что Виталия схватили 20 охранников. Нас выпустили из-под стражи, и теперь мы наслаждаемся Бразилией", – написала Волански у себя в Instagram.

INSTAGRAM (@kinsey_sue)

После выходки на финале Лиги чемпионов за сутки количество подписчиков американки выросло с 300 тысяч до 2,5 млн. На следующий день после матча аккаунт был заблокирован, но сейчас он вновь доступен. Отметим, что УЕФА оштрафовал Кинси Волански на 15 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что девушка Владислава Супряги в эротическом белье занялась рекламой и открыла смысл жизни. Даша Савина нашла, чем занять себя, после того, как героя молодежного ЧМ отправили в аренду в "Днепр".

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Тег Кубок Америки, WAGs, Кинси Волански

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Источники:

Сегодня|Спорт , FootBoom

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