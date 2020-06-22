"Раздражает, что все говорят только об арбитрах": Зидан не сдержался после матча чемпионата Испании

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, несмотря на победу Королевского клуба над "Реалом Сосьедад" со счетом 2:1 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Испании, был не очень доволен происходящим. Его раздражает, что пресса чаще обсуждает не игру команды, а судейские решения в поединках "сливочных".

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"Меня раздражает, что в конце концов все говорят только об арбитрах, и кажется, что мы ничего не сделали на поле. Но мы не можем контролировать то, что говорят. Мы побеждаем на поле, и сегодня мы это сделали. Наша победа – заслуженная. Тем не менее пока мы не добились еще ничего, хотя и правда, что эта победа стоит 9 очков. Но будет сложно до самого конца", — цитирует Зидана испанская Marca.

Напомним, что главные события в этой встречи произошли после перерыва. Серхио Рамос реализовал пенальти после того, как Льоренте сбил Винисиуса в своей штрафной. Рамос забил 68-й мяч в своей карьере – больше всех мячей среди защитников в истории Ла Лиги. На 70-й минуте Карим Бензема удвоил преимущество гостей. Но на 83-й минуте "Реал Сосьедад" один гол отыграл усилиями Микеля Мерино – 1:2.

Зинедин Зидан и футболисты "Реала" / Фото: Reuters

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Отметим, что встреча первого круга Примеры в ноябре между соперника также завершилась победой мадридцев. В матче 14-го тура на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании хозяева выиграли со счетом 3:1.

Таким образом, "Реал" в 30 матчах заработал 65 очков и догнал "Барселону" по набранным очкам, но занял первое место за счет дополнительных показателей. Читайте прогноз и результаты 30-го тура чемпионата Испании.

Смотрите, как Зинедин Зидан снова стал главным тренером мадридского "Реала"

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