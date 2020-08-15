Разгром от Луческу: видео голов и обзор победы "Динамо" над "Полесьем"

У Мирчи Луческу – самая крупная победа с киевлянами. Пока что – в контрольных матчах. В субботу на столичном стадионе имени Валерия Лобановского "Динамо" разгромило "Полесье" 5:1. В воротах команды из Житомира, недавно поднявшейся в Первую лигу украинского футбола, дважды расписался Супряга – ключевая фигура в тактических построениях румынского наставника "бело-синих". Еще по одному мячу в свой актив у киевлян записали Буяльский, Шапаренко и Дуэлунд.
Обзор матча "Динамо" – "Полесье" (5:1)
"Динамо" (Киев) – "Полесье" (Житомир) – 5:1
Голы: Супряга (12, 37), Буяльский (24), Шапаренко (45), Дуэлунд (78) – Галенко (52)
"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Сирота, Кендзера (Забарный, 65), Тымчик, Сидорчук, Буяльский (Леднев, 65), Шапаренко (Андриевский, 74), Цитаишвили (Булеца, 74), де Пена (Дуэлунд, 46), Караваев (Вивчаренко, 79), Супряга (Соль, 65).
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Добавим, что уже через неделю стартует чемпионат Украины, и 21 августа, состоится первый официальный матч киевлян под руководством Мирчи Луческу против донецкого "Олимпика".
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