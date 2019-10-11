Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Уже "на низком старте": изгой из "Арсенала" готовится к уезду из Лондона

11 октября, 20:19

Озил продает свой шикарный особняк

Месут Озил

Месут Озил / Фото: AFP

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил выставил на продажу свой дом в Лондоне. Отмечается, что в зимнее трансферное окно 30-летний хавбек, скорее всего, сменит команду. Ранее мы писали, что возле дома футболиста "Арсенала" арестованы двое неизвестных.

"Канониры" заинтересованы в продаже своего самого высокооплачиваемого игрока, а немец недоволен тем, что не получает игровую практику в текущем сезоне.

Таким образом, он уже выставил на продажу особняк, стоимость которого оценивается в 12 миллионов евро. В текущем сезоне Озил принял участие лишь в двух матчах на клубном уровне, результативными действиями он не отметился.

Реклама

Кстати, перед началом сезона игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку. Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник. При этом, как пояснил Месут Озил, блондинами также стали защитники Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи.

В тренде
Лучший "Шахтер" за шесть лет: обзор выездной победы чемпионов Украины над "Днепром-1"

Также добавим, что ФИФА хочет забрать к себе легендарного наставника "Арсенала". Арсена Венгер может получить должность в организации.

Смотрите, как "Арсенал" обыграл "Айнтрахт Франкфурт" в Лиге Европы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Арсенал Лондон Месут Озил

Источник: The Sun

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Таиланде забит супергол двойным ударом
В Таиланде забит супергол двойным ударом "ножницами": видео непостижимого шедевраФутбол
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
"Лугано" – "Динамо": аутсайдеры чемпионата Швейцарии обрывают победную серию МихайличенкоФутбол
"Аталанта" – "Шахтер": видео голов и спорного пенальти в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Бухал заменил Шастала – и тут забил Бабогло: все голы матча
Бухал заменил Шастала – и тут забил Бабогло: все голы матча "Александрия" – "Карпаты"ЧУ по футболу
Ибрагимович забил феноменальный
Ибрагимович забил феноменальный "стоячий" гол "Динамо" и заставил вспомнить РоналдиньоФутбол

Новости партнеров

Loading...