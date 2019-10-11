Уже "на низком старте": изгой из "Арсенала" готовится к уезду из Лондона

Месут Озил / Фото: AFP

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил выставил на продажу свой дом в Лондоне. Отмечается, что в зимнее трансферное окно 30-летний хавбек, скорее всего, сменит команду. Ранее мы писали, что возле дома футболиста "Арсенала" арестованы двое неизвестных.

"Канониры" заинтересованы в продаже своего самого высокооплачиваемого игрока, а немец недоволен тем, что не получает игровую практику в текущем сезоне.

Таким образом, он уже выставил на продажу особняк, стоимость которого оценивается в 12 миллионов евро. В текущем сезоне Озил принял участие лишь в двух матчах на клубном уровне, результативными действиями он не отметился.

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Кстати, перед началом сезона игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку. Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник. При этом, как пояснил Месут Озил, блондинами также стали защитники Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи.

Также добавим, что ФИФА хочет забрать к себе легендарного наставника "Арсенала". Арсена Венгер может получить должность в организации.

Смотрите, как "Арсенал" обыграл "Айнтрахт Франкфурт" в Лиге Европы:

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