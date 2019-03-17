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"Реал" готов выложить 60 млн за 19-летнего футболиста – прошлым летом он стоил миллион

Сегодня, 15:10

Футболист "Ромы" проводит только первый сезон на взрослом уровне

Николо Дзаньоло
Николо Дзаньоло. Фото: AFP
"Реал" готов выложить 60 млн за 19-летнего футболиста – прошлым летом он стоил миллион //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e46/d7d/5c8e46d7ddce0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e46/d7d/5c8e46d7ddce0.png Футбол Футболист "Ромы" проводит только первый сезон на взрослом уровне

19-летний полузащитник Николо Дзаньоло, выступающий за "Рому", может перебраться в испанскую Примеру. По информации Corriere dello Sport, заинтересованность в услугах талантливого хавбека проявляет главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан. "Галактикос" готовы выделить на трансфер игрока порядка 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Дзаньоло провел 18 поединков в Серии А, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

"Рома" купила Дзаньоло прошлым летом у "Интера" всего за 4,5 миллиона евро. На тот момент ориентировочная стоимость футболиста на сайте transfermarkt.com составляла всего 1 млн евро, а сейчас его оценивают в 40 млн евро.

Ранее мы писали, что после провала в Лиге чемпионов "Реал" купил бразильского защитника. Мадридский клуб приобрел у "Порту" Эдера Милитао.

Напомним, что ужасная игра в обороне стоила "Реалу" места в Лиге чемпионов. Мадридский клуб в первом матче 1/8 финала ЛЧ обыграл на выезде "Аякс" – 2:1. А вот в ответном поединке "Аякс" разгромил "Реал" – 4:1 и вышел в четвертьфинал турнира.

После такого провала новым главным тренером мадридского "Реала" вновь стал Зинедин Зидан. Французский специалист подписал контракт с "Королевским клубом" до лета 2022 года.

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Тег Реал Мадрид, Рома Италия, Николо Дзаньоло

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