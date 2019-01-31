"Реал" хочет купить форварда "МЮ" за 100 миллионов, пока тот не продлил контракт

Испанский клуб нацелился на молодого футболиста

Маркус Рашфорд. Фото: AFP

"Реал" хочет купить форварда "МЮ" за 100 миллионов, пока тот не продлил контракт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2fd/9d0/5c52fd9d01d0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2fd/9d0/5c52fd9d01d0d.jpg 2019-01-31T15:53:00+02:00 Футбол Испанский клуб нацелился на молодого футболиста

Маркус Рашфорд пока не договорился с манкунианцами о новом контракте, а мадридцы с радостью готовы перехватить форварда. Речь идет о трансфере за 100 миллионов фунтов (115 млн евро), сообщает The Sun.

Озвучена даже возможная зарплата англичанина в новом клубе – 285 000 евро в неделю. Действующий контракт Рашфорда с "Манчестер Юнайтед" закончится через 18 месяцев, и форвард пока не торопится его продлевать.

За "красных дьяволов" 21-летний Маркус уже провел 152 матчей, в которых забил 41 мяч и отдал 23 голевые передачи. Transfermarkt оценивает 21-летнего форварда в 65 млн евро.

Кстати, некоторое время назад Роналду назвал шестерых игроков, которые вскоре затмят его и Месси. Среди них португалец упомянул и Рашфорда.

Напомним, что сегодня "Арсенал" арендовал у "Барселоны" Дениса Суареса. Испанский футболист в текущем сезоне провел всего два матча.

Ранее мы писали, что звезда "Карпат" ушел в аренду в один из самых титулованных клубов Аргентины. Колумбийский полузащитник провел за львовян 38 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Реал" хочет купить форварда "МЮ" за 100 миллионов, пока тот не продлил контракт". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Eurosport Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...