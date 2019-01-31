"Реал" хочет купить форварда "МЮ" за 100 миллионов, пока тот не продлил контракт
Испанский клуб нацелился на молодого футболиста
Маркус Рашфорд пока не договорился с манкунианцами о новом контракте, а мадридцы с радостью готовы перехватить форварда. Речь идет о трансфере за 100 миллионов фунтов (115 млн евро), сообщает The Sun.
Озвучена даже возможная зарплата англичанина в новом клубе – 285 000 евро в неделю. Действующий контракт Рашфорда с "Манчестер Юнайтед" закончится через 18 месяцев, и форвард пока не торопится его продлевать.
За "красных дьяволов" 21-летний Маркус уже провел 152 матчей, в которых забил 41 мяч и отдал 23 голевые передачи. Transfermarkt оценивает 21-летнего форварда в 65 млн евро.
Кстати, некоторое время назад Роналду назвал шестерых игроков, которые вскоре затмят его и Месси. Среди них португалец упомянул и Рашфорда.
Напомним, что сегодня "Арсенал" арендовал у "Барселоны" Дениса Суареса. Испанский футболист в текущем сезоне провел всего два матча.
Ранее мы писали, что звезда "Карпат" ушел в аренду в один из самых титулованных клубов Аргентины. Колумбийский полузащитник провел за львовян 38 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.
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