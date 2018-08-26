"Реал" избавился от сына Зидана и оставил украинца Лунина

Сегодня, 13:16

Украинец Андрей Лунин будет третьим вратарем "Реала" – СМИ

Андрей Лунин остается в &quot;Реале&quot;. Фото realmadrid.com
Андрей Лунин остается в "Реале". Фото realmadrid.com

Сын бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, вратарь мадридцев Лука Зидан переведен в "Кастилью", сообщает L'Equipe. В прошлом сезоне 20-летний француз был третьим голкипером "королевского клуба", сыграв за основной состав один матч.

Этим летом мадридцы приобрели двух вратарей – украинца Андрея Лунина у "Зари" и бельгийца Тибо Куртуа у "Челси". В двух официальных играх этого сезона ворота "Реала" защищал Кейлор Навас. Издание утверждает, что новый главный тренер мадридцев Хулен Лопетеги сделает ставку именно на эту тройку голкиперов.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Лунин может быть отдан в аренду. Претендентами на него назывались "Леганес", "Райо Вальекано" и "Вальядолид".

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.

Напомним, что Лунин дебютировал за "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" и также отстоял на ноль.
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Источники:

СЭ, L'Equipe

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