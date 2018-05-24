"Реал" назвал состав на финал Лиги чемпионов

Сегодня, 16:23

В Киев приедет сын Зинедина Зидана

Тренировка &quot;Реала&quot; перед финалом. Фото AFP
Тренировка "Реала" перед финалом. Фото AFP

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал футболистов, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов.

В него вошли 24 футболиста: Навас, Касилья, Зидан, Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Эрнандес, Хакими, Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос, Роналду, Бензема, Бейл, Васкес, Майораль..

Ориентировочно "Реал" прибудет в Украину в 21:00 по местному времени и из аэропорта отправится в отель.

Напомним, что 26 мая на "Олимпийском" "Реал" сыграет против "Ливерпуля". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Кстати, известная британская певица Дуа Липа уже прибыла в Украину, где примет участие в открытии финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем". Певица исполнит свои главные хиты "Be the One" и "New Rules".

Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет? 
футбол, Лига чемпионов, Реал Мадрид

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