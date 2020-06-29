"Реал" обставил "Барселону": обзор победного матча команды Зидана в Каталонии

Победа, добытая в Каталонии, позволила "Королевскому клубу" выйти на первое место в чемпионате Испании

В чемпионате Испании по футболу – новый лидер! Мадридский "Реал" обогнал на два очка "Барселону" после того, как в матче 32-го тура Примеры обыграл на выезде другую каталонскую команду "Эспаньол" со счетом 1:0. Минимальную победу "Королевскому клубу" принес гол бразильца Каземиро, забитый на 45-й минуте поединка.

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Обзор матча Эспаньол – Реал (0:1)

Эспаньол – Реал – 0:1

Гол: Каземиро, 45

Эспаньол: Диего Лопес – Гомес, Эспиноса, Кабрера, Вила (Педроса, 46) – Дардер (Рибаудо, 69), Давид Лопес (Лосано, 84), Рока, Эмбарба (Кальери, 69) – Ву Лей (Мелендо, 57), Де Томас

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Вальверде, Каземиро, Кроос – Иско (Родриго, 64) – Бензема, Азар (Винисиус, 63)

Предупреждения:Педроса – Винисиус

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Статистика матча Эспаньол – Реал (0:1)

"Реал" (Мадрид). Каземиро / Фото: Reuters В тренде "Он переступил черту": Джоковича разносят в пух и прах за "взрыв" коронавируса в теннисе

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Турнирная таблица чемпионата Испании

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Как мы писали ранее, Месси и другие игроки "Барселоны" повздорили с тренером в раздевалке после ничьей в субботнем матче с "Сельтой" (2:2). Футболисты каталонской команды высказали Кике Сетьену недовольство его тактикой и заменами, добавив, что если они продолжат играть в таком стиле, то чемпионство достанется "Реалу".

Смотрите, как "Реал" и "Барселона" играют в Лиге чемпионов

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