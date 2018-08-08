"Реал" обыграл "Рому" без помощи украинского вратаря Лунина

Футболисты мадридского "Реала" обыграли итальянскую "Рому" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча, прошедшая во вторник в Ист-Рутерфорде, завершилась победой испанской команды со счетом 2:1. Голы в составе "Реала" забили Марко Асенсио (2-я минута) и Гарет Бейл (15), у "Ромы" отличился Кевин Стротман (83).

Украинский вратарь Андрей Лунин в этот раз не получил игровой практики и весь поединок просидел в запасе. Этот матч стал заключительным для обеих команд в рамках данного предсезонного турнира.

Ранее мы писали, что тренер "Реала" хвалит украинского вратаря Андрея Лунина. После матча с "Ювентусом" Хулен Лопетеги заявил, что украинец отыграл "феноменально".

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.

Напомним, что Лунин дебютировал за "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" и также отстоял на ноль. В своем следующем матче Международного кубка чемпионов "Реал" встретится с "Ромой" (8 августа).