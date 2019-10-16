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"Реал" оштрафовал клуб, который не давал играть Лунину

16 октября, 19:31

Мадридский клуб получит компенсацию от Леганеса

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: ФК Вальядолид

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Испанский клуб "Леганес" заплатит штраф за украинского вратаря Андрея Лунина. Кстати, "Реал" заберет украинца у Роналдо и отдаст в бывший клуб Зозули.

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин, на правах аренды выступающий за "Вальядолид", рассказал, что "королевский клуб" получил компенсацию от "Леганеса". Причиной такого решения было то, что футболист не играл за клуб.

"В контракте с "Леганесом" была предусмотрена определенная компенсация, если я не сыграю оговоренное количество минут. Я не знаю точной суммы. Но знаю, что "Леганес" выплатил "Реалу" штраф, поскольку не выполнил обязательств", – рассказал Лунин.

Отметим, что в текущем сезоне украинец не провел ни одного матча за "Вальядолид",

Минувшим летом Лунин вместе с молодежной сборной Украины стал победителем чемпионата мира U-20. По итогам турнира украинец был признан лучшим вратарем мундиаля.

Также добавим, что украинец претендует на звание лучшего молодого футболиста Европы. Игрок сборной Украины Андрей Лунин входит в число лучших игроков своей возрастной категории.

Смотрите обзор матча с Нигерией, в котором Лунин защищал ворота Украины

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Реал Мадрид Леганес Андрей Лунин

Источник: Marca

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