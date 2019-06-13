"Реал" побил рекорд по тратам в одно трансферное окно
Мадридский клуб купил игроков на 303 миллиона евро
Переход левого защитника "Лиона" Ферлана Менди позволил "Реалу" обновить клубный рекорд по общей сумме затрат на трансферы.
Этим летом мадридцы потратили уже 303 миллиона евро: Эден Азар ("Челси", 100 млн евро), Лука Йович ("Айнтрахт", 60), Эдер Милитао ("Порту", 50), Менди ("Лион", 48) и Родриго ("Сантос", 45).
Таким образом, "сливочные" превзошли собственный рекорд 2009 года, когда потратили почти 260 миллионов евро. Тогда состав "Реала" пополнили Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема, Хаби Алонсо, Рауль Альбиоль и другие.
Самыми дорогими приобретениями стали Роналду и Кака – сумма трансфера португальца из "Манчестер Юнайтед" составила 94 млн евро, за бразильца "Милан" получил 67 млн евро.
Ранее мы писали, что Лука Йович после позора во Львове подписал контракт с мадридским "Реалом".
Лука Йович в составе сборной Сербии принимал участие в отборочном матче против команды Украины во Львове 7 июня. Тогда Йович отыграл 72 минуты и был заменен, а его команда проиграла с разгромным счетом 0:5. Это поражение – самое крупное в истории независимой Сербии.
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