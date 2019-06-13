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"Реал" побил рекорд по тратам в одно трансферное окно

13 июня, 10:53

Мадридский клуб купил игроков на 303 миллиона евро

Презентация Йовича
Презентация Йовича. Фото: AFP

Переход левого защитника "Лиона" Ферлана Менди позволил "Реалу" обновить клубный рекорд по общей сумме затрат на трансферы.

Этим летом мадридцы потратили уже 303 миллиона евро: Эден Азар ("Челси", 100 млн евро), Лука Йович ("Айнтрахт", 60), Эдер Милитао ("Порту", 50), Менди ("Лион", 48) и Родриго ("Сантос", 45).

Таким образом, "сливочные" превзошли собственный рекорд 2009 года, когда потратили почти 260 миллионов евро. Тогда состав "Реала" пополнили Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема, Хаби Алонсо, Рауль Альбиоль и другие.

Самыми дорогими приобретениями стали Роналду и Кака – сумма трансфера португальца из "Манчестер Юнайтед" составила 94 млн евро, за бразильца "Милан" получил 67 млн евро.

Ранее мы писали, что Лука Йович после позора во Львове подписал контракт с мадридским "Реалом"

Лука Йович в составе сборной Сербии принимал участие в отборочном матче против команды Украины во Львове 7 июня. Тогда Йович отыграл 72 минуты и был заменен, а его команда проиграла с разгромным счетом 0:5. Это поражение – самое крупное в истории независимой Сербии.

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Тег футбол, трансферы, Реал Мадрид

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sport24.ru

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