"Реал" согласовал трансфер вундеркинда из "Аякса"

Донни ван де Бек / Фото: Instagram

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек продолжит карьеру в чемпионате Испании. Хавбек будет играть в столичном клубе до конца текущего сезона, а в летнее трансферное окно перейдет в "Реал". Отмечается, что клубы согласовали трансфер игрока за 55 миллионов евро. Испанцы выплатят всю сумму по окончании сезона. Ранее сам полузащитник заявил, что нынешний сезон доиграет в амстердамском клубе.

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Другим претендентом на голландца был "Манчестер Юнайтед". Сообщалось, что на подписании футболиста настаивает лично тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер. В нынешнем сезоне Ван де Бек провел за "Аякс" 26 матчей, в которых забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.

Кстати, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин попал в очень неприятный рейтинг по итогам первой половины сезона чемпионата Испании.

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