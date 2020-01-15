Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,03
26,69

"Реал" согласовал трансфер вундеркинда из "Аякса"

15 января, 19:13

Донни ван де Бек летом переберется в Испанию

Донни ван де Бек

Донни ван де Бек / Фото: Instagram

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек продолжит карьеру в чемпионате Испании. Хавбек будет играть в столичном клубе до конца текущего сезона, а в летнее трансферное окно перейдет в "Реал". Отмечается, что клубы согласовали трансфер игрока за 55 миллионов евро. Испанцы выплатят всю сумму по окончании сезона. Ранее сам полузащитник заявил, что нынешний сезон доиграет в амстердамском клубе.

Читайте также: Лунин перешел в "Овьедо" – все подробности сделки

Реклама

Читайте также: Вот почему "Реалу" не нужен Лунин: его конкурент назван лучшим в мире после сейва в Суперкубке

Другим претендентом на голландца был "Манчестер Юнайтед". Сообщалось, что на подписании футболиста настаивает лично тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер. В нынешнем сезоне Ван де Бек провел за "Аякс" 26 матчей, в которых забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.

В тренде
"Валенсия" – "Реал": онлайн полуфинала Суперкубка Испании

Кстати, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин попал в очень неприятный рейтинг по итогам первой половины сезона чемпионата Испании.

Смотрите, как "Реал" разобрался в Лиге чемпионов с "Брюгге"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Испании Реал Мадрид Донни ван ден Бек

Источник: Telegraph

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": онлайн трансляция матча чемпионата АнглииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...