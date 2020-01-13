Вот почему "Реалу" не нужен Лунин: его конкурент назван лучшим в мире после сейва в Суперкубке

С такой игрой, какую Куртуа показал в матче с "Атлетико", "Королевский клуб" надолго забудет об украинце

Тибо Куртуа / Фото: Reuters

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Похоже, украинскому вратарю Андрею Лунину, несмотря на статус лучшего голкипера молодежного чемпионата мира, еще долго придется ждать шанса стать первым номером "Реала", которому он принадлежит. Бельгиец Тибо Куртуа, вытащив "Королевский клуб" в победной серии пенальти с "Атлетико" в Суперкубке Испании, серьезно укрепил свой кредит доверия в команде Зинедина Зидана.

Обзор матча "Реал" – "Атлетико", в котором феерил Куртуа

После того как сейв Тибо Куртуа в серии послематчевых пенальти помог "Реалу" переиграть "Атлетико" и завоевать престижный трофей, бельгийский голкипер купается в похвалах президента клуба и главного тренера "сливочных".

"Мы подписали Куртуа, потому что считали лучшим голкипером мира. И сегодня он это доказал", – заявил президент "Реала" Флорентино Перес

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"Нужно поздравить всех игроков, но особенно Куртуа. Победа – их заслуга, особенно в серии пенальти. Когда я был игроком, я отдавал всего себя на поле. Это и сейчас в ДНК "Реала", – добавил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан

Как мы писали ранее, победой над "Атлетико" в Саудовской Аравии Зидан подтвердил статус уникального тренера. Суперкубок Испании был уже девятым финалом француза в качестве наставника "Реала" и в каждом из них мадридская команда выигрывала.

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