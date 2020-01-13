Вот почему "Реалу" не нужен Лунин: его конкурент назван лучшим в мире после сейва в Суперкубке

Похоже, украинскому вратарю Андрею Лунину, несмотря на статус лучшего голкипера молодежного чемпионата мира, еще долго придется ждать шанса стать первым номером "Реала", которому он принадлежит. Бельгиец Тибо Куртуа, вытащив "Королевский клуб" в победной серии пенальти с "Атлетико" в Суперкубке Испании, серьезно укрепил свой кредит доверия в команде Зинедина Зидана.
Обзор матча "Реал" – "Атлетико", в котором феерил Куртуа
После того как сейв Тибо Куртуа в серии послематчевых пенальти помог "Реалу" переиграть "Атлетико" и завоевать престижный трофей, бельгийский голкипер купается в похвалах президента клуба и главного тренера "сливочных".
"Мы подписали Куртуа, потому что считали лучшим голкипером мира. И сегодня он это доказал", – заявил президент "Реала" Флорентино Перес
Читайте также: Спас "Реал" грубейшим фолом и стал героем Суперкубка с "Атлетико": как Вальверде сзади "косил" Морату
"Нужно поздравить всех игроков, но особенно Куртуа. Победа – их заслуга, особенно в серии пенальти. Когда я был игроком, я отдавал всего себя на поле. Это и сейчас в ДНК "Реала", – добавил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан
Как мы писали ранее, победой над "Атлетико" в Саудовской Аравии Зидан подтвердил статус уникального тренера. Суперкубок Испании был уже девятым финалом француза в качестве наставника "Реала" и в каждом из них мадридская команда выигрывала.
Смотрите, как Зидан с "Реалом" выигрывал Лигу чемпионов в Киеве
Все подробности в спецтеме Суперкубок Испании
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк