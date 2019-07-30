Неделю назад "Ференцварош" Реброва и "Селтик" Шведа сделали весомую заявку на выход в следующий раунд

Ребров – на Мальте, Швед – в Эстонии: расписание и результаты ответных игр 2-го квалифай-раунда ЛЧ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 2019-07-30T13:08:00+03:00 Футбол Неделю назад "Ференцварош" Реброва и "Селтик" Шведа сделали весомую заявку на выход в следующий раунд

Во вторник и среду в Европе пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В частности, определится судьба "Селтика" Марьяна Шведа, а также венгерского "Ференцвароша", возглавляемого экс-тренером "Динамо" Сергеем Ребровым. Неделю назад команда Реброва дома обыграла мальтийскую "Валлетту" со счетом 3:1, причем полузащитник венгров Александр Зубков, принадлежащий "Шахтеру", записал на свой счет результативную передачу. Так что у "Ференцвароша" высокие шансы пройти в третий раунд квалификации ЛЧ.

Сергей Ребров. Фото – Fradi.hu

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Интересно, что на днях Ребров продлил контракт с "Ференцварошем" на три года. Согласно предыдущему контракту, зарплата украинца составляла 1,5 миллиона евро за сезон. Сколько он будет получать в соответствии с новым соглашением, пока не сообщается. Но, не исключено, эта сумма будет близка к тем 2,4 млн евро в год, которые Ребров имел, работая в аравийском клубе "Аль Ахли".

Отметим, что ранее уже определились пары третьего квалификационного раунда ЛЧ. В случае выхода в следующий этап, команда Реброва встретится с победителем пары "Сабуртало" (Грузия)/"Динамо" Загреб (Хорватия). Тогда как киевское "Динамо" встретится с "Брюгге": 6 августа – на выезде, 13-го – в Киеве, на НСК "Олимпийский".

Второй раунд квалификации ЛЧ. Ответные матчи

Вторник, 30 июля

20:00 Маккаби Т-А (Израиль) - Клуж (Румыния)

Первый матч – 0:1

20:00 Нымме Калью (Эстония) - Селтик (Шотландия)

Первый матч – 0:5

20:00 АПОЭЛ (Кипр) - Сутьеска (Черногория)

Первый матч – 1:0

21:00 Валлетта (Мальта) - Ференцварош (Венгрия)

Первый матч – 3:1

21:00 Динамо З (Хорватия) - Сабуртало (Грузия)

Первый матч – 2:0

21:00 Базель (Швейцария) - ПСВ Эйндховен (Нидерланды)

Первый матч – 2:3

21:30 Олимпиакос (Греция) - Виктория Пльзень (Чехия)

Первый матч – 0:0

Среда, 31 июля

19:00 ХИК (Финляндия) - Црвена Звезда (Сербия)

Первый матч – 0:2

20:00 Русенборг (Норвегия) - БАТЭ (Беларусь)

Первый матч – 1:2

20:00 Карабах (Азербайджан) - Дандолк (Ирландия)

Первый матч – 1:1

20:00 АИК (Швеция) - Марибор (Словения)

Первый матч – 1:2

20:45 Копенгаген (Дания) - Нью-Сейнтс (Уэльс)

Первый матч – 2:0

Напомним, ЛЧ-2018/2019 завершилась победой "Ливерпуля"

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