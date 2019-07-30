Ребров – на Мальте, Швед – в Эстонии: расписание и результаты ответных игр 2-го квалифай-раунда ЛЧ

Во вторник и среду в Европе пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В частности, определится судьба "Селтика" Марьяна Шведа, а также венгерского "Ференцвароша", возглавляемого экс-тренером "Динамо" Сергеем Ребровым. Неделю назад команда Реброва дома обыграла мальтийскую "Валлетту" со счетом 3:1, причем полузащитник венгров Александр Зубков, принадлежащий "Шахтеру", записал на свой счет результативную передачу. Так что у "Ференцвароша" высокие шансы пройти в третий раунд квалификации ЛЧ.
Интересно, что на днях Ребров продлил контракт с "Ференцварошем" на три года. Согласно предыдущему контракту, зарплата украинца составляла 1,5 миллиона евро за сезон. Сколько он будет получать в соответствии с новым соглашением, пока не сообщается. Но, не исключено, эта сумма будет близка к тем 2,4 млн евро в год, которые Ребров имел, работая в аравийском клубе "Аль Ахли".
Отметим, что ранее уже определились пары третьего квалификационного раунда ЛЧ. В случае выхода в следующий этап, команда Реброва встретится с победителем пары "Сабуртало" (Грузия)/"Динамо" Загреб (Хорватия). Тогда как киевское "Динамо" встретится с "Брюгге": 6 августа – на выезде, 13-го – в Киеве, на НСК "Олимпийский".
Второй раунд квалификации ЛЧ. Ответные матчи
- Вторник, 30 июля
- 20:00 Маккаби Т-А (Израиль) - Клуж (Румыния)
- Первый матч – 0:1
- 20:00 Нымме Калью (Эстония) - Селтик (Шотландия)
- Первый матч – 0:5
- 20:00 АПОЭЛ (Кипр) - Сутьеска (Черногория)
- Первый матч – 1:0
- 21:00 Валлетта (Мальта) - Ференцварош (Венгрия)
- Первый матч – 3:1
- 21:00 Динамо З (Хорватия) - Сабуртало (Грузия)
- Первый матч – 2:0
- 21:00 Базель (Швейцария) - ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
- Первый матч – 2:3
- 21:30 Олимпиакос (Греция) - Виктория Пльзень (Чехия)
- Первый матч – 0:0
- Среда, 31 июля
- 19:00 ХИК (Финляндия) - Црвена Звезда (Сербия)
- Первый матч – 0:2
- 20:00 Русенборг (Норвегия) - БАТЭ (Беларусь)
- Первый матч – 1:2
- 20:00 Карабах (Азербайджан) - Дандолк (Ирландия)
- Первый матч – 1:1
- 20:00 АИК (Швеция) - Марибор (Словения)
- Первый матч – 1:2
- 20:45 Копенгаген (Дания) - Нью-Сейнтс (Уэльс)
- Первый матч – 2:0
Напомним, ЛЧ-2018/2019 завершилась победой "Ливерпуля"
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