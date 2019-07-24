Ребров наступает: "Ференцварош" при помощи украинцев выиграл очередной матч Лиги чемпионов

Три украинца вышли в стартовом составе, а Зубков записал на свой счет результативную передачу

Украинцы помогли "Ференцварошу" обыграть "Валетту". Фото: fradi.hu.

Самая украинская команда во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" обыграл "Валетту" из Мальты. Чемпион Венгрии одержал победу со счетом 3:1 и с хорошими шансами на проход в следующий раунд отправится в гости на ответный поединок.

Сергей Ребров выпустил троих украинцев Даниила Игнатенко, Игоря Харатина и Александра Зубкова в стартовом составе. Все они отыграли поединок от звонка до звонка, а Зубков к тому же отличился результативной передачей.

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Накануне Сергей Ребров продлил контракт с "Ференцварошем". Новое соглашение экс-тренера "Динамо" с чемпионами Венгрии рассчитано на три года.

Отметим, что, согласно предыдущему контракту, зарплата Сергея Реброва в "Ференцвароше" составляла 1,5 миллиона евро. Сколько он будет получать в соответствии с новым соглашением, пока не сообщается. Но, не исключено, эта сумма будет близка к тем 2,4 млн евро в год, которые Ребров имел, работая в аравийском клубе "Аль Ахли".

Напомним, что в четверг, 25 июля, луганская "Заря" проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против вице-чемпиона Черногории "Будучности". Смотреть онлайн "Будучность" – "Заря" можно на нашем сайте.

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