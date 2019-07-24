Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Ребров наступает: "Ференцварош" при помощи украинцев выиграл очередной матч Лиги чемпионов

24 июля, 23:09

Три украинца вышли в стартовом составе, а Зубков записал на свой счет результативную передачу

Украинцы помогли "Ференцварошу" обыграть "Валетту". Фото: fradi.hu
Украинцы помогли "Ференцварошу" обыграть "Валетту". Фото: fradi.hu.

Самая украинская команда во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" обыграл "Валетту" из Мальты. Чемпион Венгрии одержал победу со счетом 3:1 и с хорошими шансами на проход в следующий раунд отправится в гости на ответный поединок.

Сергей Ребров выпустил троих украинцев Даниила Игнатенко, Игоря Харатина и Александра Зубкова в стартовом составе. Все они отыграли поединок от звонка до звонка, а Зубков к тому же отличился результативной передачей.

Как Зубков забивал за "Мариуполь"

Накануне Сергей Ребров продлил контракт с "Ференцварошем". Новое соглашение экс-тренера "Динамо" с чемпионами Венгрии рассчитано на три года.

Отметим, что, согласно предыдущему контракту, зарплата Сергея Реброва в "Ференцвароше" составляла 1,5 миллиона евро. Сколько он будет получать в соответствии с новым соглашением, пока не сообщается. Но, не исключено, эта сумма будет близка к тем 2,4 млн евро в год, которые Ребров имел, работая в аравийском клубе "Аль Ахли".

Напомним, что в четверг, 25 июля, луганская "Заря" проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против вице-чемпиона Черногории "Будучности". Смотреть онлайн "Будучность" – "Заря" можно на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Лига чемпионов, Сергей Ребров, Игорь Харатин, Александр Зубков

Вы сейчас просматриваете новость " Ребров наступает: "Ференцварош" при помощи украинцев выиграл очередной матч Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расписание и результаты матчей второго тура квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 23:11

На этой стадии сыграют команды Сергея Реброва и Марьяна Шведа

Стало известно, когда "Динамо" проведет первый матч в Лиге чемпионов

Вчера, 16:23

Киевляне стартовый поединок нового еврокубкового сезона проведут на выезде

"1,5 млн евро в год? Достоин большего!": Ребров продлил контракт с "Ференцварошем"

22 июля, 23:03

Новое соглашение экс-тренера "Динамо" с чемпионами Венгрии рассчитано на три года

"Динамо" против "Брюгге": букмекеры назвали котировки на выход в следующий раунд ЛЧ

22 июля, 20:21

Коэффициенты, установленные букмекерами, так и не дали ответ на вопрос, кто фаворит этой пары

"Вообще не знал о такой команде": вратарь "Динамо" прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов

22 июля, 18:44

Георгий Бущан оценил как доставшихся киевлянам бельгийцев, так и соперника, которого "Динамо" избежало

"Динамо" дешевле и старее "Брюгге": сравнение соперников по Лиге чемпионов

22 июля, 17:41

Хацкевич больше не сможет жаловаться на возраст своей команды

В середине Тихого океана существует гигантская мертвая зона

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

Это страшное слово «лепрозорий»: что известно о проказе

6 способов ускорить обмен веществ для похудения

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Почему ребенок тебя любит?

В Украине нашли способ, как сэкономить на строительстве дорог

О ненастоящих скафандрах и симуляции полета на орбиту Луны

Астрономы нашли воду на астероиде Итокава

Ученые изобрели эластичный клей. Он заживляет раны за минуту

В городе грандиозный выбор машинок для стрижки

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 18:58

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Экс-тренеры киевского "Динамо" заступились за вора в законе из России

Вчера, 15:16

Олегу Шишканову вменяется "крышевание" наркоторговли, проституции и азартных игр

Знойные красотки, которые очаровали игроков "Шахтера"

23 июля, 12:17

Прекрасные половинки футболистов "Шахтера", которые будут поддерживать их на Суперкубке Украины

"Динамо" против "Брюгге": букмекеры назвали котировки на выход в следующий раунд ЛЧ

22 июля, 20:21

Коэффициенты, установленные букмекерами, так и не дали ответ на вопрос, кто фаворит этой пары

"Кулаком – в девятку": Усик показал убийственный удар левой, отправив в нокаут ворота

22 июля, 20:04

Против такого удара украинского боксера будет трудно устоять даже ведущим супертяжам мира

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"

​Слишком много спать вредно для здоровья

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь