"Ребята в камере интересные, жалко с ними расставаться": российский футболист обживается в тюрьме

Звезда российского футбола обещает построить современный зал для осужденных и готов их тренировать

Павел Мамаев. Фото: AFP

Российский футболист Павел Маамев, приговоренный к тюремному заключению на 1 год и 5 месяцев, планирует тренировать осужденных и даже сделать для них современный спортзал. Пока же он обживается в камере и заводит новые знакомства. Как мы писали ранее, апелляцию Кокорина и Мамаева отфутболили: экс-тренер киевского "Динамо" в шоке. "Максимум, чего они заслуживают, – 15 суток", – считает Юрий Семин.

"Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход. Буду тренировать осужденных в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать. Готов и матч провести. Заочно обещаю организовать новый матч теперь уже в колонии. Хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе", – цитирует хавбека "Московский комсомолец".

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. Сегодня состоялось рассмотрение апелляции по делу, наказание для футболистов и их компании осталось в силе. Кирилл Кокорин получил 1 год 6 месяцев в колонии общего режима, Александр Кокорин – 1 год 6 месяцев, Павел Мамаев – 1 год и 5 месяцев, Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев.

Как сообщалось ранее, упала с 4-го этажа: в России рассказали, выживет ли главная свидетельница по делу Кокорина и Мамаева. Екатерина Бобкова закрывала своим телом водителя от футболистов, пытавшихся с ним расправиться.

Также мы писали, что суд приговорил к высшей мере наказания стул, которым футболист Кокорин ударил Пака. В России высмеяли решение Фемиды об уничтожении вещественного доказательства в деле о скандальных футболистах.

Недавно сборная России без Кокорина и Мамаева с крупным счетом обыграла Сан-Марино

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