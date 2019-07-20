Репетиция перед Суперкубком: "Шахтер" пугает "Динамо" разгромом "Олимпика"

В спарринге с "олимпийцами" дублем отличился Алан Патрик, оформил разгром Жуниор Мораес

Мораес забил один из трех мячей "Олимпику". Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" завершил серию из двух домашних спаррингов на базе в Святошино перед матчем за Суперкубок Украины с "Динамо", который состоится 28 июля в Одессе. После пятничной победы "Шахтера" над новичком УПЛ "Колосом" 2:0, добытой благодаря голам Фернандо и Сикана, "горняки" в субботу разгромили донецкий "Олимпик" со счетом 3:0. У чемпионов Украины дважды отличился Алан Патрик (26 и 57 минуты), а за две минуты до истечения основного времени свой автограф в воротах "олимпийцев" оставил лучший бомбардир предыдущего первенства страны Жуниор Мораес.

"Шахтер" - "Олимпик" - 3:0

Голы: Алан Патрик (25, 57), Мораес (88)

Алан Патрик (25, 57), Мораес (88) "Шахтер": Пятов, Болбат (Додо, 69), Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 72), Исмаили, Степаненко, Тете, Патрик (Фернандо, 69), Маркос (Пихаленок, 69), Тайсон, Мораес.

Как мы писали ранее, "Шахтер" огласил заявку на новый сезон: у Жуниора Мораеса появилось два конкурента. Речь о нападающих Густаво Бланко Лещуке и Данииле Сикане – первый прошлый сезон провел в аренде в испанской "Малаге", а второй набирался опыта в "Мариуполе". Вместе с тем в заявке отсутствует нигерийский форвард Ларри Кайоде.

Также сообщалось, что "Шахтер" вошел в Топ-10 клубов Европы по финансовому балансу. Как подсчитал авторитетный портал Transfermarkt, с лета 2014-го года "Шахтер" потратил на трансферы 55,6 миллиона евро, а заработал на продаже футболистов 172,9 миллиона евро.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Динамо" на финише прошлого чемпионата

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