Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Репетиция перед Суперкубком: "Шахтер" пугает "Динамо" разгромом "Олимпика"

20 июля, 20:02

В спарринге с "олимпийцами" дублем отличился Алан Патрик, оформил разгром Жуниор Мораес

Мораес забил один из трех мячей "Олимпику"
Мораес забил один из трех мячей "Олимпику". Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" завершил серию из двух домашних спаррингов на базе в Святошино перед матчем за Суперкубок Украины с "Динамо", который состоится 28 июля в Одессе. После пятничной победы "Шахтера" над новичком УПЛ "Колосом" 2:0, добытой благодаря голам Фернандо и Сикана, "горняки" в субботу разгромили донецкий "Олимпик" со счетом 3:0. У чемпионов Украины дважды отличился Алан Патрик (26 и 57 минуты), а за две минуты до истечения основного времени свой автограф в воротах "олимпийцев" оставил лучший бомбардир предыдущего первенства страны Жуниор Мораес. 

  • "Шахтер" - "Олимпик" - 3:0
  • Голы: Алан Патрик (25, 57), Мораес (88)
  • "Шахтер": Пятов, Болбат (Додо, 69), Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 72), Исмаили, Степаненко, Тете, Патрик (Фернандо, 69), Маркос (Пихаленок, 69), Тайсон, Мораес.

Как мы писали ранее, "Шахтер" огласил заявку на новый сезон: у Жуниора Мораеса появилось два конкурента. Речь о нападающих Густаво Бланко Лещуке и Данииле Сикане – первый прошлый сезон провел в аренде в испанской "Малаге", а второй набирался опыта в "Мариуполе". Вместе с тем в заявке отсутствует нигерийский форвард Ларри Кайоде.

Также сообщалось, что "Шахтер" вошел в Топ-10 клубов Европы по финансовому балансу. Как подсчитал авторитетный портал Transfermarkt, с лета 2014-го года "Шахтер" потратил на трансферы 55,6 миллиона евро, а заработал на продаже футболистов 172,9 миллиона евро.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Динамо" на финише прошлого чемпионата

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Шахтер Донецк, Олимпик Донецк

Вы сейчас просматриваете новость " Репетиция перед Суперкубком: "Шахтер" пугает "Динамо" разгромом "Олимпика"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сработали головой: обзор контрольного матча "Шахтер" – "Колос"

Сегодня, 09:43

"Горняки" отправили в ворота соперника по мячу в каждом из таймов

Стало известно, на каком канале покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"

18 июля, 16:29

Поединок сильнейших команд страны откроет новый сезон в Украине

Кошка умерла из-за шампуня для животных

Подавление единственного фермента замедляет старение на 10%

ПриватБанк получил рекордную за всю свою историю прибыль

Некоторые породы собак вообще не предназначены для бега

Ученые вернули биологическую активность клеткам мамонта

Израильский вирус терроризирует устройства Apple

О ненастоящих скафандрах и симуляции полета на орбиту Луны

НАСА превратило фотографию космоса в песню. Звучит жутко

​Пластик мешает океанам производить кислород

Ученые рассчитали размер межзвездного корабля для колонистов

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

15 красавиц российского кино

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 20:09

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Вчера, 23:59

Чемпионом континента стала сборная Алжира, которая в финале обыграла Сенегал

Первый квалификационный раунд Лиги Европы: результаты ответных матчей

18 июля, 23:58

На этом этапе определится соперник луганской "Зари"

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

18 июля, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Григорчук вылетает: все результаты первого раунда квалификации Лиги чемпионов

18 июля, 00:09

На этой стадии в ЛЧ были две команды, которые тренируют украинцы. Дальше прошел лишь Ребров

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Кошевой из «Квартал 95» поразил обращением к красавице-жене

Какой будет цена газ для населения по регионам — карта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь