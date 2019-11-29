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Решение УЕФА: "Динамо" стало лучшей командой Лиги Европы, несмотря на поражение от "Мальме"

29 ноября, 16:30

Футболисты киевского клуба Цыганков и Вербич выбраны "крыльями" символической сборной еврокубка

Беньямин Вербич

Беньямин Вербич / Фото: Facebook

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Киевское "Динамо" неожиданно стало лучшим клубом недели в Лиге Европы. Только не по результату на табло, а по количеству игроков, оказавшихся в составе символической сборной пятого тура группового раунда второго по значимости еврокубка. Несмотря на поражение "Динамо" от "Мальме" со счетом 3:4, экспертная комиссия УЕФА включила в команду лучших 11 футболистов недели в Лиге Европы сразу двух подопечных Алексея Михайличенко.

В команду недели в Лиге Европы УЕФА включил "крылья" "Динамо" – правого вингера Виктора Цыганкова и левого вингера Беньямина Вербича. Напомним, в четверговом матче против "Мальме" словенец Вербич отметился голом, а украинец Цыганков добавил к своему забитому мячу еще и результативную передачу.

Смотрите, как Вербич забивал в ворота "Мальме"

Гол Цыганкова в ворота "Мальме"

Полный состав команды недели в Лиге Европы

  • вратарь – Зоммер ("Боруссия" М)
  • защитники – Джанер Эркин ("Бешикташ"), Меркис (АПОЭЛ), Роко ("Бешикташ"), Нуну Секейра ("Брага")
  • полузащитники – Цыганков ("Динамо"), Бруно Фернандеш ("Спортинг"), Пеллегрини ("Рома"), Вербич ("Динамо")
  • нападающие – Абубакар ("Порту"), Морелос ("Рейнджерс")

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Напомним, поражение от "Мальме" 3:4 опустило "Динамо на третье место в таблице группы В. Однако киевляне сохраняют неплохие шансы на попадание в евровесну. Что выведет Михайличенко в плей-офф: все расклады выхода "Динамо" в 1/16 Лиги Европы.

Обзор матча "Мальме" – "Динамо" (4:3)

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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УЕФА Лига Европы Динамо Киев Виктор Цыганков Беньямин Вербич

Источник: Сегодня|Спорт

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