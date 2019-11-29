"Я помню, что Сидорчук спросил: "Почему не желтая?": Миколенко об удалении и быстрых голах "Мальме"

Защитник киевлян не смог объяснить, почему команда так часто пропускает быстрые голы

Виталий Миколенко / Фото: Twitter

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После поражение "Динамо" от "Мальме" в 5-м туре Лиги Европы со счетом 3:4, игру команды прокомментировал защитник киевлян Виталий Миколенко.

"В первом тайме удалось вскрыть оборону "Мальме", получилось забить два гола и могли, наверное, еще два забить, – считает Виталий. – Но в обороне допустили ошибки – индивидуальные и позиционные – и пропустили четыре мяча. Быстрые голы? Я сейчас не могу объяснить – это дисциплина или нет, но так получается, что на первых минутах мы пропускаем какие-то нелепые голы и потом сложно отыгрываться".

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Спросили у Миколенко, за что все-таки получил второе предупреждение и удаление Сидорчук, хотя до этого Розенберг нарушал правила на другом игроке "Динамо".

"Я помню, что он спросил: "Почему не желтая карточка?" Потом Сергей ударил мяч назад, чтобы выполнить стандарт. И я не понимаю почему... Наверное, из-за агрессии дали ему вторую желтую карточку, – ответил Виталий. Почему в конце при 3:3 не приостановились и не сыграли более хладнокровно? Но вы же видели, что мы могли и вдесятером достаточно неплохо играли – могли и забивать четвертый мяч, и выигрывать. А потом я допустил индивидуальную ошибку и там уже много игроков было в штрафной..."

Ранее мы также сообщали, что другой украинский клуб в Лиге Европы "Александрия" минимально проиграла "Вольфсбургу" 0:1 и лишилась места в плей-офф.

Смотрите обзор матча "Мальме" — "Динамо" – 4:3

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