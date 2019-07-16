Революция от Хацкевича: известный агент предрекает убойные изменения в игре "Динамо"

Вячеслав Заховайло рассказал, как изменится игра вице-чемпионов Украины с приходом Караваева и Кадири

Кендзера, Цыганков и Вербич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло, ведущий дела экс-полузащитника "Динамо" Сергея Рыбалки, сделал прогноз относительно того, как изменится игра динамовцев в новом сезоне. Напомним, что накануне букмекеры объявили котировки на чемпиона Украины-2020. На то, что по итогам следующего национального первенства "Шахтер" завоюет четвертое кряду "золото", установлен коэффициент 1.75. Тогда как котировки на выигрыш чемпионства киевским "Динамо" равны 1.95.

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"Как изменится организация игры "Динамо" после прихода Кадири и Караваева? Вариант первый. Назову его "тотальные перемены". Это если Цыганков и Вербич будут смещены в центр, в позиции инсайдов, а вингерами будут: справа – Караваев, слева – Де Пена. В атаке будет Соль, а на позиции опорного - Кадири, – написал у себя в Facebook Вячеслав Заховайло. - Специалисты уже давно подметили, что Цыганков и Вербич – инвертируемые вингеры. Убирают мяч под бьющую ногу с уходом в центр и оставляют Соля на сухом пайке. Появление Де Пены и Караваева может в корне изменить структуру игры "Динамо". Увеличение фланговых передач, креатив на подборе – все это увеличит атакующий потенциал. И выгода в том, что и Кендзере находится место в основе. Навыки игры "фальшивой десятки" у Вербича есть. Цыганкову надо будет слегка перестроиться, в этой позиции при потере мяча надо будет отрабатывать. Но, опять же, и выгода имеется. В центре будет креатив, а игроки обороны смогут играть более вертикально, что добавит скорости при переходах из обороны в атаку".

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"Вариант второй – назову его "без изменений". Это если Караваев играет правым беком вместо Кендзеры, а Цыганков – вингера. Третий вариант - "тотально без изменений". Это когда в состав одновременно не попадают Де Пена и Кендзера. Посмотрим. Чуйка мне подсказывает, что надо что-то менять. Идея, которую я высказал в самом начале, имеет право на жизнь – все забивающие у "Динамо" игроки собраны в убойной зоне, плюс неплохие треугольники вырисовываются на флангах. Но у Хацкевича своя голова. Посмотрим по результату", – заключил агент Вячеслав Заховайло.

Как мы писали ранее, Хацкевич выразил недовольство составом "Динамо". По словам главного тренера киевлян, вице-чемпионам Украины нужно приобрести игрока в линию атаки.

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