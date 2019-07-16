Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Революция от Хацкевича: известный агент предрекает убойные изменения в игре "Динамо"

16 июля, 11:29

Вячеслав Заховайло рассказал, как изменится игра вице-чемпионов Украины с приходом Караваева и Кадири

Кендзера, Цыганков и Вербич
Кендзера, Цыганков и Вербич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло, ведущий дела экс-полузащитника "Динамо" Сергея Рыбалки, сделал прогноз относительно того, как изменится игра динамовцев в новом сезоне. Напомним, что накануне букмекеры объявили котировки на чемпиона Украины-2020. На то, что по итогам следующего национального первенства "Шахтер" завоюет четвертое кряду "золото", установлен коэффициент 1.75. Тогда как котировки на выигрыш чемпионства киевским "Динамо" равны 1.95. 

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты спаррингов команд УПЛ

"Как изменится организация игры "Динамо" после прихода Кадири и Караваева? Вариант первый. Назову его "тотальные перемены". Это если Цыганков и Вербич будут смещены в центр, в позиции инсайдов, а вингерами будут: справа – Караваев, слева – Де Пена. В атаке будет Соль, а на позиции опорного - Кадири, – написал у себя в Facebook Вячеслав Заховайло. - Специалисты уже давно подметили, что Цыганков и Вербич – инвертируемые вингеры. Убирают мяч под бьющую ногу с уходом в центр и оставляют Соля на сухом пайке. Появление Де Пены и Караваева может в корне изменить структуру игры "Динамо". Увеличение фланговых передач, креатив на подборе – все это увеличит атакующий потенциал. И выгода в том, что и Кендзере находится место в основе. Навыки игры "фальшивой десятки" у Вербича есть. Цыганкову надо будет слегка перестроиться, в этой позиции при потере мяча надо будет отрабатывать. Но, опять же, и выгода имеется. В центре будет креатив, а игроки обороны смогут играть более вертикально, что добавит скорости при переходах из обороны в атаку". 

Смотрите, как "Динамо" играло с "Шахтером" в Кубке Украины-2019

"Вариант второй – назову его "без изменений". Это если Караваев играет правым беком вместо Кендзеры, а Цыганков – вингера. Третий вариант - "тотально без изменений". Это когда в состав одновременно не попадают Де Пена и Кендзера. Посмотрим. Чуйка мне подсказывает, что надо что-то менять. Идея, которую я высказал в самом начале, имеет право на жизнь – все забивающие у "Динамо" игроки собраны в убойной зоне, плюс неплохие треугольники вырисовываются на флангах. Но у Хацкевича своя голова. Посмотрим по результату", – заключил агент Вячеслав Заховайло.

Как мы писали ранее, Хацкевич выразил недовольство составом "Динамо". По словам главного тренера киевлян, вице-чемпионам Украины нужно приобрести игрока в линию атаки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Александр Хацкевич, Виктор Цыганков, Вячеслав Заховайло

Вы сейчас просматриваете новость " Революция от Хацкевича: известный агент предрекает убойные изменения в игре "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Динамо" отказалось продать вратаря двум европейским клубам

Вчера, 22:32

Киевляне обещают своему вратарю конкуренцию с Денисом Бойко

По стопам братьев Кличко: вингер "Динамо" Цыганков стал магистром

Вчера, 13:07

Самый дорогой футболист Украины окончил тот же вуз, что и знаменитые украинские боксеры

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Новый вид змей назвали в честь Урарту

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

MARUV впервые показала фигуру (фото)

​Самый крупный тираннозавр в мире

Назван лучший фильм 2018 года

​Высота волн и скорость ветра становятся больше с каждым годом

Сколько стоит жизнь в Украине: Позиция в мировом рейтинге

Как сделать идеальный педикюр дома: 5 советов по уходу

15 красавиц российского кино

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 22:52

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 20:43

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты всех матчей турнира

Вчера, 00:02

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. За третье место поспорят Нигерия и Тунис

"30 лет в запое": Ломаченко познакомил публику со своим зеленым братом Пашей

14 июля, 20:13

Украинский боксер озадачил болельщиков неожиданным видео. "Походу перебоксировал", – считают подписчики звезды

17-летняя украинка Дарья Снигур сотворила сенсацию и выиграла Уимблдон

13 июля, 16:42

В финале юниорского Уимблдона украинка Дарья Снигур обыграла в двух сетах американку Алексу Ноэль

Кто получит повышенные пенсии и когда следующий рост выплат

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь