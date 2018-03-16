Рейтинг УЕФА: Украина завершила сезон на девятом месте

Больше всего очоков в клубную копилку принес донецкий "Шахтер"

Украинские клубы заверили выступления в еврокубках. В среду донецкий "Шахтер" проиграл "Роме" (0:1) на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прекратил борьбу в турнире.

В четверг киевское "Динамо" дома проиграло "Лацио" (0:2) и по сумме двух матчей вылетело из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.

В текущем сезоне Украина заняла 9-е место среди всех участников еврокубков. Копилка нашей страны пополнилась 8.000 баллами.

В рейтинге УЕФА Украина закрепилась на восьмом месте. Сумма баллов за последние пять сезонов составляет 41.133. В конце сезона наша страна потеряет 7.833 балла, то позволил ей сократить отставание от Португалии, но вместе с этим к нам почти вплотную приблизится Бельгия.

Больше всего очков в кипулку Украины принес "Шахтер" – "горняки" заработали 19 баллов, девять из которых – лигочемпионовские бонусы. "Динамо" пополнило рейтинг страны на 14,5 балла. Далее идут "Заря" (4), "Александрия" (2) и "Олимпик" (0,5).

Напомним, что со следующего сезона в Лиге чемпионов пройдут кардинальные изменения – напрямую в групповой этап будут попадать по четыре лучших клуба из четырех топ-чемпионатов Европы.

Также изменится система распределения доходов в еврокубках. Теперь существенное влияние будет иметь клубный коэффициент УЕФА. Если верить расчетам УЕФА, украинские клубы смогут зарабатывать в Лиге чемпионов по 50 миллионов евро.

Рейтинг УЕФА на 16 марта: