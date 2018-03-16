Рейтинг УЕФА: Украина завершила сезон на девятом месте
Больше всего очоков в клубную копилку принес донецкий "Шахтер"
Украинские клубы заверили выступления в еврокубках. В среду донецкий "Шахтер" проиграл "Роме" (0:1) на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прекратил борьбу в турнире.
В четверг киевское "Динамо" дома проиграло "Лацио" (0:2) и по сумме двух матчей вылетело из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.
В текущем сезоне Украина заняла 9-е место среди всех участников еврокубков. Копилка нашей страны пополнилась 8.000 баллами.
В рейтинге УЕФА Украина закрепилась на восьмом месте. Сумма баллов за последние пять сезонов составляет 41.133. В конце сезона наша страна потеряет 7.833 балла, то позволил ей сократить отставание от Португалии, но вместе с этим к нам почти вплотную приблизится Бельгия.
Больше всего очков в кипулку Украины принес "Шахтер" – "горняки" заработали 19 баллов, девять из которых – лигочемпионовские бонусы. "Динамо" пополнило рейтинг страны на 14,5 балла. Далее идут "Заря" (4), "Александрия" (2) и "Олимпик" (0,5).
Напомним, что со следующего сезона в Лиге чемпионов пройдут кардинальные изменения – напрямую в групповой этап будут попадать по четыре лучших клуба из четырех топ-чемпионатов Европы.
Также изменится система распределения доходов в еврокубках. Теперь существенное влияние будет иметь клубный коэффициент УЕФА. Если верить расчетам УЕФА, украинские клубы смогут зарабатывать в Лиге чемпионов по 50 миллионов евро.
Рейтинг УЕФА на 16 марта:
|М
|Страна
|13/14
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|Сумма
|Команды
|1
|Испания
|23
|20,214
|23,928
|20,142
|16,714
|103,998
|4/7
|2
|Англия
|16,785
|13,571
|14,25
|14,928
|18,214
|77,748
|3/7
|3
|Италия
|14,166
|19
|11,5
|14,25
|15,833
|74,749
|1/2
|4
|Германия
|14,714
|15,857
|16,428
|14,571
|8,857
|70,427
|2/7
|5
|Франция
|8,5
|10,916
|11,083
|14,416
|10,5
|55,415
|1/6
|6
|Россия
|10,416
|9,666
|11,5
|9,2
|12,4
|53,182
|1/5
|7
|Португалия
|9,916
|9,083
|10,5
|8,083
|9,333
|46,915
|1/6
|8
|УКРАИНА
|7,833
|10
|9,8
|5,5
|8
|41,133
|5
|9
|Бельгия
|6,4
|9,6
|7,4
|12,5
|2,6
|38,5
|5
|10
|Турция
|6,7
|6
|6,6
|9,7
|6,8
|35,8
|5
|11
|Австрия
|7,8
|4,125
|3,8
|7,375
|8,5
|31,6
|1/4
|12
|Швейцария
|7,2
|6,9
|5,3
|4,3
|6,5
|30,2
|5
|13
|Чехия
|8
|3,875
|7,3
|5,5
|5,5
|30,175
|5
|14
|Нидерланды
|5,916
|6,083
|5,75
|9,1
|2,9
|29,749
|5
|15
|Греция
|6,1
|6,2
|5,4
|5,8
|5,1
|28,6
|5
|16
|Хорватия
|4,375
|6,875
|4,5
|5,125
|5,125
|26
|4
|17
|Дания
|3,8
|2,9
|5,5
|8,5
|5,25
|25,95
|4
|18
|Израиль
|5,75
|1,375
|2,25
|6,75
|5,625
|21,75
|4
|19
|Кипр
|2,75
|3,3
|3
|5,5
|7
|21,55
|4
|20
|Румыния
|6,875
|5,125
|2,25
|3,3
|2,9
|20,45
|5
|21
|Польша
|3,125
|4,75
|5,5
|3,875
|2,875
|20,125
|4
|22
|Швеция
|3,2
|3,9
|4,75
|2,75
|5,375
|19,975
|4
|23
|Азербайджан
|2,5
|3,625
|4,375
|4,25
|4,375
|19,125
|4
|24
|Болгария
|5,625
|4,25
|1
|4,25
|4
|19,125
|4
|25
|Сербия
|2,5
|2,75
|4,25
|2,875
|6,375
|18,75
|4
|26
|Шотландия
|3,25
|4
|3
|4,375
|4
|18,625
|4
|27
|Беларусь
|1,75
|5,5
|5,125
|3
|3,25
|18,625
|4
|28
|Казахстан
|3,125
|3,375
|4,625
|2,75
|4,25
|18,125
|4
|29
|Норвегия
|2,6
|2,2
|7,25
|1,375
|4
|17,425
|4
|30
|Словения
|2,625
|4
|1
|2,25
|4,625
|14,5
|4
|31
|Лихтенштейн
|1
|2,5
|5
|2,5
|2
|13
|1
|32
|Словакия
|1,625
|2,75
|3,75
|2,125
|1,875
|12,125
|4
|33
|Молдова
|3,375
|1,75
|1,25
|0,875
|2,75
|10
|4
|34
|Албания
|2
|0,875
|2,125
|0,875
|2,625
|8,5
|4
|35
|Исландия
|2,5
|2,5
|1,125
|1
|1,125
|8,25
|4
|36
|Венгрия
|0,875
|2,125
|1,625
|1,875
|1,625
|8,125
|4
|37
|Македония
|0,5
|1,125
|1,5
|1,25
|3,125
|7,5
|4
|38
|Финляндия
|0,5
|2,4
|1
|1,75
|1,25
|6,9
|4
|39
|Ирландия
|0,25
|2
|0,7
|2,625
|1,125
|6,7
|4
|40
|Босния
|1,5
|1,75
|1,5
|0,5
|1,375
|6,625
|4
|41
|Латвия
|1,625
|0,25
|1,625
|1,375
|0,75
|5,625
|4
|42
|Эстония
|1
|1,5
|1
|1,375
|0,625
|5,5
|4
|43
|Литва
|1,25
|0,5
|0,75
|0,5
|2,375
|5,375
|4
|44
|Черногория
|1,25
|0,75
|1
|0,875
|1,125
|5
|4
|45
|Грузия
|1,875
|1,25
|0,625
|1,125
|0,125
|5
|4
|46
|Армения
|1,125
|0,375
|1,625
|1,125
|0,625
|4,875
|4
|47
|Мальта
|0,875
|0,125
|0,875
|1,25
|1,375
|4,5
|4
|48
|Люксембург
|1,5
|0,5
|0,75
|0,75
|0,875
|4,375
|4
|49
|Северная Ирландия
|0,875
|1,375
|0,75
|0,5
|0,75
|4,25
|4
|50
|Уэльс
|0,75
|0,125
|1,5
|1
|0,5
|3,875
|4
|51
|Фареры
|0,875
|1,375
|0,375
|0,375
|0,75
|3,75
|4
|52
|Гибралтар
|0
|0,25
|0,75
|1,5
|0,5
|3
|3
|53
|Андорра
|0,333
|0,5
|0,166
|0,166
|0,166
|1,331
|3
|54
|Сан-Марино
|0,333
|0
|0
|0
|0,166
|0,499
|3
|55
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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