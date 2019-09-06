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Результативный пас Соломона и обзор матча отбора на Евро-2020 Израиль – Северная Македония

6 сентября, 08:55

Голы и лучшие моменты матча отбора на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Израиля не смогла удержать победу над Северноц Македонией в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года. Хозяева поля вышли вперед на 55-й минуте после результативной передачи футболиста "Шахтера" Манора Соломона на Эрана Захави. Но спустя 10 минут Ариян Адеми сравнял счет и принес македонцам ничью.

Напомним, что в недавнем матче "Шахтера" против "Олимпика" (4:0) Манор Соломон забил свой дебютный гол в чемпионате Украины.

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Команды

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ИВНПМО
1  ПОЛЬША44008-012
2  ИЗРАИЛЬ52219-88
3  АВСТРИЯ42027-66
4  СЕВ. МАКЕДОНИЯ51226-85
5  СЛОВЕНИЯ41217-35
6  ЛАТВИЯ40041-130

Израиль – Северная Македония – 1:1
Голы: Захави (55) – Адеми (64)

Израиль: Марциано, Эльхамед, Таа, Даса, Дгани, Натхо, Соломон, Захави, Перец, Бен Харуш (Кайяль, 60), Даббур (Хемед, 75).

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Северная Македония: Димитриевски, Ристевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Барди (Спировски, 83), Николов (Трайковски, 75), Элмаз, Адеми, Алиоски, Несторовски (Пандев, 69).

Предупреждения: Николов (7), Соломон (89), Эльхамед (90).

Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.

Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".

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видео голов сборная Израиля Евро-2020 сборная Македонии

Источник: Сегодня|Спорт

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