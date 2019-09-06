Результативный пас Соломона и обзор матча отбора на Евро-2020 Израиль – Северная Македония

Сборная Израиля не смогла удержать победу над Северноц Македонией в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года. Хозяева поля вышли вперед на 55-й минуте после результативной передачи футболиста "Шахтера" Манора Соломона на Эрана Захави. Но спустя 10 минут Ариян Адеми сравнял счет и принес македонцам ничью.
Напомним, что в недавнем матче "Шахтера" против "Олимпика" (4:0) Манор Соломон забил свой дебютный гол в чемпионате Украины.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|4
|4
|0
|0
|8-0
|12
|2
|ИЗРАИЛЬ
|5
|2
|2
|1
|9-8
|8
|3
|АВСТРИЯ
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|4
|СЕВ. МАКЕДОНИЯ
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|5
|СЛОВЕНИЯ
|4
|1
|2
|1
|7-3
|5
|6
|ЛАТВИЯ
|4
|0
|0
|4
|1-13
|0
Израиль – Северная Македония – 1:1
Голы: Захави (55) – Адеми (64)
Израиль: Марциано, Эльхамед, Таа, Даса, Дгани, Натхо, Соломон, Захави, Перец, Бен Харуш (Кайяль, 60), Даббур (Хемед, 75).
Северная Македония: Димитриевски, Ристевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Барди (Спировски, 83), Николов (Трайковски, 75), Элмаз, Адеми, Алиоски, Несторовски (Пандев, 69).
Предупреждения: Николов (7), Соломон (89), Эльхамед (90).
Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.
Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".
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