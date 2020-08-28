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Результаты матчей первого раунда Кубка Украины: "Нива" победила "Карпаты" и другие

28 августа, 21:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Состоялось уже три поединка 1/64 финала, в которых победитель определялся в одной встрече

В пятницу состоялось еще два матча первой стадии Кубка Украины. Как мы сообщали в среду, возрожденный "Кривбасс" выиграл первый матч в Кубке Украины. Теперь же в борьбу вступили еще четыре команды, в том числе из Первой лиги.

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Тернопольская "Нива", которая будет выступать во втором по силе дивизионе украинского футбола, обыграла в гостях "Карпаты" (Галич-Бурштын) со счетом 2:1. Этот галицкий клуб должен стать своеобразным фарм-клубом для львовских "Карпат", которые свой путь начнут во Второй лиге. К слову, на днях "Карпаты" еще раз поменяли главного тренера.

Преуспел сегодня еще один коллектив из Первой лиги. Житомирское "Полесье" под руководством бывшего футболиста сборной Украины Сергея Шищенко на выезде вырвало победу со счетом 1:0 у "Чайки" из Петропавловской Борщаговки. Кстати, "Полесье" оскандалилось подписанием новичка из "чемпионата ЛНР".

В субботу пройдут еще 11 матчей первого предварительного этапа Кубка Украины. В частности в борьбу вступят одесский "Черноморец", харьковские "Металл" и "Металлист-1925".

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