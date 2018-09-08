Ринат Ахметов не ведет переговоры о покупке македонского клуба "Вардар"

Сегодня, 12:50

"Шахтер" – единственный клуб, который всегда был и всегда будет в его сердце

Ринат Ахметов
Ринат Ахметов

Украинский бизнесмен, президент донецкого "Шахтер" Ринат Ахметов не планирует покупать македонский футбольный клуб "Вардар", о чем ранее сообщил ряд СМИ. Издание Sport 1 сообщало, якобы частный самолет с представителями украинского бизнесмена тайно прибыл в Скопье (Македония), чтобы начать переговоры о приобретении клуба "Вардар" у российского бизнесмена Сергея Самсоненко. Но в пресс-службе Ахметова все слухи опровергли.

"Информация о намерении Рината Ахметова приобрести македонский футбольный клуб "Вардар" абсолютно не соответствует действительности. Никакие переговоры по данному вопросу не ведутся", – сообщила пресс-секретарь Рината Ахметова Катерина Остроушко в субботу.

Она подчеркнула, что украинский бизнесмен на протяжении 21 года является президентом донецкого "Шахтера", "и это – единственный клуб, который всегда был и всегда будет в его сердце".

"Покупку другого клуба владелец группы SCM не планирует и не представляет", – отметила пресс-секретарь Ахметова.

Ранее Ринат Ахметов рассказал о трансферных планах "Шахтера": "Потратим минимум, а играть будем дорого"Президент "Шахтера" подробно рассказал о футболистах команды Дарио Срне, Фреде и Факундо Феррейре, покинувших команду по окончании прошлого сезона.

Ранее в интервью программе "Великий футбол" Ринат Ахметов подвел итоги сезона для "горняков": "Это один из лучших "Шахтеров" за всю историю".

Также президент "Шахтера" рассказал о тренере Паулу Фонсеке:"Многие клубы в Европе сегодня интересуются Паулу и хотят, чтобы он возглавил их команду".
футбол, Шахтер Донецк, Ринат Ахметов, Вардар Македония

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Источник:

Интерфакс

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