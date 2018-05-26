Рок-н-ролльные выскочки "Гудвина" Клоппа: что будет означать победа "Ливепуля" в финале ЛЧ

Круг победителей Лиги чемпионов страшно узок – не из стран топ-4 (Англия, Италия, Испания, Германия) тут побеждали только "Марсель", "Аякс" да "Порту". В этом плане победа "Ливерпуля" вроде бы не должна считаться сенсацией. Однако по факту выигрыш мерсисайдцев станет неожиданностью сразу по нескольким параметрам. Онлайн "Реал" – "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов.

Во-первых, такого рок-н-ролльного чемпиона у Европы не было с 1995 года, когда триумфировал молодой и дерзкий "Аякс" ван Гаала. С той поры попытки заведомых андердогов, делавших ставку на атаку, терпели неудачи. "Валенсия" в 2000-м, "Байер" в 2002-м, "Монако" в 2004-м, "Боруссия" в 2013-м.

Больше других из этого списка шествие "Ливерпуля" напоминает прорыв "Валенсии" в 2000-м. Тогда команда Эктора Купера по ходу плей-офф разгромила дома "Лацио" и "Барселону", проводя очень резкие контратаки, на острие которых мог оказаться практически любой игрок нападения и середины поля. После этого выездные матчи игрались спокойнее и отдавались соперникам, которые лишь номинально изображали борьбу. Та "Валенсия" в финале играла с "Реалом", что лишь увеличивает сходство пути клубов. Осталось лишь, чтобы исход был иным, нежели 3:0 в пользу мадридской команды.

Во-вторых, если уж вспоминать Эктора Купера и выскочек, то финал может стать возможностью Юргена Клоппа уйти от сравнения с аргентинцем, который был столь же неудачлив в финалах турниров. Самый экспрессивный тренер Европы стал за 5 лет прошедших с матча "Бавария" — "Боруссия" чуточку спокойнее, но не удачливее. Два поражения в финалах Кубка Германии, два в Суперкубке Германии, в финале Кубка английской лиги, в финале Лиги Европы, наконец, та самая неудача с "Баварией". Да, победы тоже были, но самые важные кубковые матчи Клопп, как правило, проигрывал.

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В 2013-м немец высказывался в духе: "У нас вся жизнь впереди, но мы, конечно, постараемся". Стиль понятный — все же до того Дортмунд дважды подряд побеждал в бундеслиге, прорвался в финал Лиги чемпионов, будущее казалось безоблачным. Но очень быстро стало ясно, что "Бавария" вернула себе доминирование в чемпионате, а на евроарене все начали иначе настраиваться на "Боруссию". Сейчас он должен по-особому ценить каждую возможность для побед здесь и сейчас — никто не гарантирует, что тот же "Реал" не решит выложить 300 миллионов за Салаха, позолотив тому и ручки, и ножки, и нового шанса стать лучшими в Европе уже не будет.

Третья причина считать победу "Ливерпуля" неожиданностью — откровенно несбалансированный состав. Да, у англичан трио форвардов, которое уже обошло по сезонной результативности в ЛЧ, такие сочетания как Бэйл — Бензема — Роналду и Неймар — Суарес — Месси. Да, у них самый стоящий — в прямом смысле — защитник современного футбола ван Дайк. Но в остальном хватает печали. Вратарь Карриус, который просто лажает чуть меньше, чем конкурент Миньоле. Вчерашние юниоры Александер-Арнольд и Робертсон, лажевик Ловрен (с покупкой ван Дайка хотя бы о клоуне Клаване в основе можно забыть), списанный из "Манчестер Сити" Милнер, вылетавший из премьер-лиги с "Ньюкаслом" Вейналдум, ухудшенная копия Джеррарда под фамилией Хендерсон. Все эти ребята никак не тянут на лучший состав в Европе, да и на топ-5, и на топ-10 тоже. А вот на лучшую команду — возможно.

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И заслуга в этом прежде всего Клоппа, научившегося идеально маскировать индивидуальные слабости игроков команды, словно Гудвин, выдававший посетителям Изумрудного города специальные очки, в которых простые стекла казались драгоценными камнями. Когда-то того же Купера называли идеальным мастером создания мыльных пузырей: он "накачивал" статус футболистов "Валенсии", которые после продажи нигде не играли на том же уровне, что у Купера. Клаудио Лопес, Фаринос, Херард Лопес, Кили Гонсалес, Джон Карью, даже казавшийся лучшим центрхавом в мире Гаиска Мендьета — все за пределами лаборатории Купера теряли в качестве игры, сникали и так и не выходили на плановую мощность.

У Клоппа, в общем-то, схожая суперспособность. Шахин, Кагава, Барриос, Гюндоган, Гетце, Аллен, Коутиньо — из исключений можно отметить разве что Левандовски, да у того же Коутиньо есть еще шансы сверкнуть в "Барселоне" после ухода Иньесты. И потому победа "Ливерпуля" станет для нынешних звезд команды дополнительным аргументом задуматься: а стоит ли вообще куда-то уходить от этого Клоппа, который раскрывает в игроках лучшее? Ну, и сам немец будет еще сильнее привязан к клубу, с которым наконец стал лучшим в Европе, прекратив думать о возможном переезде в более статусный клуб — просто потому, что кто может быть статуснее клуба-победителя Лиги чемпионов?

О том же должен будет задуматься Салах, которого уже называют самым желанным трансферным лотом этого лета. Человек, чьи котировки на получение "Золотого мяча" называют самыми высокими (наравне с Роналду), сможет превзойти португальца в личном противостоянии, и уходить куда-то еще ему просто не будет смысла. Потому что в "Ливерпуле" он на своем месте, а переезд в тот же "Реал" или, скажем, "ПСЖ" — это риск потерять время на адаптацию и снизить свои шансы на получение награды лучшему игроку Европы. По сути, победа в финале и минимально пристойное выступление на чемпионате мира, где группа с Уругваем, Россией и Саудовской Аравией не выглядит непреодолимой, уже дадут Мохамеду гарантию того, что он до конца года будет в топе претендентов на награду, а в следующем сезоне и за чемпионство в Англии поборется.

Но это все о тренере, лидере и других игроках, а есть ведь еще и возможность клубного достижения. "Ливерпуль" догонит "Манчестер Юнайтед" по числу побед в Лиге чемпионов (2), выйдет на третье место по числу побед в Кубке чемпионов (сейчас 5), упрочит свое лидерство среди английских клубов по числу побед в еврокубках (сейчас 8) и просто привлечет дополнительные инвестиции — то, чего не хватало Клоппу для полноценной борьбы с "Манчестер Сити" Гвардиолы в этом сезоне. Да, Юрген уже научил своих футболистов, как побеждать машину Пепа в очных схватках, сначала нанеся "горожанам" первое поражение в сезоне, а затем и выбив из Лиги чемпионов. Но новые покупки дадут ему возможность бросить вызов Гвардиоле и в чемпионате, что сложнее — и для Англии престижнее.

Да, сейчас "Ливерпулю" проще победить в Лиге чемпионов, чем в Премьер-лиге. Но надо же с чего-то начинать.