Ради кого побеждает "Ливерпуль": яркие фото из соцсетей жен и девушек финалиста Лиги чемпионов

Сегодня, 09:40

Самые красивые фото спутниц клуба с родины "Битлз"

 


Английский "Ливерпуль" впервые за 11 лет вышел в финал Лиги чемпионов. Мерсисайдцы постараются помешать мадридскому "Реалу" установить очередной рекорд. Смотреть "Реал" – "Ливерпуль" можно на нашем сайте в виде текстовой онлайн трансляции.

Несмотря на то, что "Ливерпуль" считается аутсайдером у букмекеров, футболисты английского клуба в этом сезоне доказали, что обыграть их не так уж и просто. А все потому что финалистов Лиги чемпионов на новые подвиги вдохновляют их вторые половинки. Можно не сомневаться, что жены и девушки приедут в Киев поддержать своих любимых в главном матче в карьере.

Представляем вашему вниманию яркие фото жен и девушек игроков "Ливерпуля". Смотрите внимательно, возможно, кого-то из них вы уже видели в столице Украины. Кстати, ранее мы писали, что "Ливерпуль" со смехом тренировался на "Олимпийском" перед финалом Лиги чемпионов.

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Жасмин Клас (Симон Миньоле)

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Даниэлла Грейс (Лорис Кариус)


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Райк Нойджедет (Вирджил ван Дейк)

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Ларисса Матип (Жоэль Матип)

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Анита Ловрен (Деян Ловрен)

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Лилия Грандилья (Альберто Морено)

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Рейчел Робертсон (Эндрю Робертсон)

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Карла Хоу (Натаниэль Клайн)


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Мария Каталея (Эмре Кан)

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Вирджиния Брааф (Джорджиньо Вейналдум)

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Перри Эдвардс (Алекс Окслейд-Чемберлен)


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Эми Флетчер (Джеймс Милнер)

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Маги Салах (Мохамед Салах)

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Ларисса Перейра (Роберто Фирмино)


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Джорджиа Гиббс (Данни Ингс)


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Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет?

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий. Сегодня вечером для болельщиков обеих команд в фан-зоне выступят голландские диджеи Kill The Buzz и Hardwell.
футбол, Лига чемпионов, Ливерпуль, WAGs

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Источник:

Сегодня|Спорт

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