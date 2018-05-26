Ради кого побеждает "Ливерпуль": яркие фото из соцсетей жен и девушек финалиста Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" впервые за 11 лет вышел в финал Лиги чемпионов. Мерсисайдцы постараются помешать мадридскому "Реалу" установить очередной рекорд. Смотреть "Реал" – "Ливерпуль" можно на нашем сайте в виде текстовой онлайн трансляции.

Несмотря на то, что "Ливерпуль" считается аутсайдером у букмекеров, футболисты английского клуба в этом сезоне доказали, что обыграть их не так уж и просто. А все потому что финалистов Лиги чемпионов на новые подвиги вдохновляют их вторые половинки. Можно не сомневаться, что жены и девушки приедут в Киев поддержать своих любимых в главном матче в карьере.

Представляем вашему вниманию яркие фото жен и девушек игроков "Ливерпуля". Смотрите внимательно, возможно, кого-то из них вы уже видели в столице Украины. Кстати, ранее мы писали, что "Ливерпуль" со смехом тренировался на "Олимпийском" перед финалом Лиги чемпионов.

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Жасмин Клас (Симон Миньоле)

Даниэлла Грейс (Лорис Кариус)









































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Фото Instagram

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Фото Instagram

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Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Райк Нойджедет (Вирджил ван Дейк)

Ларисса Матип (Жоэль Матип)

Анита Ловрен (Деян Ловрен)

Лилия Грандилья (Альберто Морено)

Рейчел Робертсон (Эндрю Робертсон)

Карла Хоу (Натаниэль Клайн)

















































Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

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Фото Instagram

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Мария Каталея (Эмре Кан)

Вирджиния Брааф (Джорджиньо Вейналдум)

Перри Эдвардс (Алекс Окслейд-Чемберлен)

























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Фото Instagram

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Ребекка Барнет (Джордан Хендерсон)

Эми Флетчер (Джеймс Милнер)

Эмили Джабб (Адам Лаллана)

Маги Салах (Мохамед Салах)

Ларисса Перейра (Роберто Фирмино)

































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Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

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Фото Instagram

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Фото Instagram

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Фото Instagram

Джорджиа Гиббс (Данни Ингс)























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Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет?

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий. Сегодня вечером для болельщиков обеих команд в фан-зоне выступят голландские диджеи Kill The Buzz и Hardwell.