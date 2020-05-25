"Рома" оплакивает смерть своего бывшего футболиста: парню было всего 21 год

Футболист два года находился в структуре "Ромы", но за первую команду не играл

Итальянская "Рома" в своем аккаунте в Twitter сообщила о трагическом случае в воспитанником клуба. Бывший футболист "волков" Джозеф Буассе в возрасте 21 года. Как сообщает Daily Mail, камерунец скончался от сердечного приступа. Буассе был на контракте в "Роме" с 2017 по 2019 год, но за перовую команду так и не сыграл, зато выступал в молодежной команде. Этой зимой он заключил контракт с "Университатя Клуж" из второго дивизиона чемпионата Румынии.

Ранее мы писали, что умер авторитетный тренер НБА, проведший 23 года в одной команде. Многолетний наставник "Юты Джаз" Джерри Слоун прожил 78 лет. Самыми памятными его достижениями для всех останутся финалы НБА 1997 и 1998 годов, когда его команда в упорной борьбе уступала-таки звездам "Чикаго Буллз" Майклу Джордану и Скотти Пиппену.

Некоторое время назад назад футболист умер от удара током, запуская воздушного змея. Летательный аппарат запутался в проводах, в результате чего футболиста ударило током.

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Ранее мы писали, что в Бразилии во время процедур физиотерапии внезапно умер 22-летний футболист. Футболист клуба "Гуарани Баже" Тьяго Кортес лечил травмированное колено.

Футболисты благодарят медработников:

Футболисты благодарят медработников

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