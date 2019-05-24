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Роналду купил автомобиль почти за два миллиона, названный в честь легенды Формулы-1

24 мая, 21:35

Португальский футболист похвастался новым суперкаром в своем гараже


Криштиану Роналду купил новое авто Видео: Instagram

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду купил очередную машину. На своей странице в Instagram футболист похвастался новым железным конем. Теперь Роналду будет передвигаться на суперкаре McLaren Senna, стоимость которого оценивается в 1,8 миллиона долларов.

Авто обладает двигателем мощностью 659 лошадиных сил и развивает максимальную скорость до 340 км/ч. Суперкар был презентован в 2018 году и назван в честь знаменитого гонщика Формулы-1 Айртона Сенны, который выступал за команду "Макларен" с 1988 по 1993 год и трижды становился чемпионом мира. 1 мая 1994 года Айртон погиб в результате аварии во время Гран-при Сан-Марино.

Кстати, ранее в сети появилась информация, что Криштиану Роналду стал обладателем самого дорогого автомобиля в мире. Однако Представитель нападающего "Ювентуса" заявил, что Роналду не покупал Bugatti La Voiture Noire за 17 миллионов евро.

Также мы писали, что Криштиану Роналду поет за рулем "Роллс Ройса": португалец поделился семейным видео из авто. Вместе с ним вокальными данными похвасталась его невеста Джорджина Родригес, а также старший сын.

Напомним, что на днях сын Криштиану Роналду сел за руль болида Формулы-1. Самый популярный человек в Instagram встретился с гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.

Роналду ударил сына кубком во время празднования победы в чемпионате Италии:


Криштиану Роналду ударил сына кубком. Видео: twitter.com/ESPNFC

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Тег видео, футболист, Криштиану Роналду

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Сегодня|Спорт

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