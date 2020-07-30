Роналду купил себе роскошную яхту за 6 миллионов евро: умопомрачительные фото

Криштиану сделал себе подарок по случаю досрочного завоевания с "Ювентусом" титула чемпионов Италии

Криштиану Роналду сделал себе подарок по случаю досрочного завоевания "Ювентусом" чемпионства Италии. 5-кратный обладатель "Золотого мяча" приобрел себе 27-метровую яхту, которой ранее уже похвастался в Instagram. Стоимость нового роскошного плавсредства 35-летнего португальца составляет 6,1 млн евро, сообщает Daily Mail. Кстати, накануне фанаты Роналду атаковали его яхту, "досталось" невесте Криштиану.

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Роналду купил потрясающее судно после того, как влюбился в него на верфях Azimut-Benetti в Виареджо, и выложил крупную сумму, чтобы, для начала, стильно провести летние каникулы со своей семьей. Отметим, что шикарная яхта с индивидуальным дизайном оснащена пятью каютами, шестью ванными комнатами, двумя зонами отдыха, большой гостиной, столовой, современной кухней и окнами в полный рост, откуда открывается захватывающий панорамный вид на море.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Роналду на днях уже прокатился на своей новой яхте вдоль побережья Челле-Лигуре – вместе со своей невестой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми: Криштиану-младшим (10 лет), Матео и Евой Марией (по 3 года) и Аланой Мартиной (2 года).

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Добавим, что ранее Криштиану арендовал яхту Africa I у чартерной компании, теперь же у форварда, в 33 матчах Серии А забившего 31 мяч, есть своя собственная.

При этом столь внушительная покупка вряд ли сильно ударила по бюджету звезды футбола. По данным Forbes, в прошлом году Роналду заработал 92,4 миллиона евро – хватило бы на 15 подобных яхт.

Смотрите, какую машину Роналду подарили на 35-летие

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