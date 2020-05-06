Роналду – на карантине, а "Ювентус" вышел на тренировки с впечатляющим видео

/ Фото: Reuters

Итальянский гранд, туринский "Ювентус", с радостью объявил об открытии тренировочного лагеря. Хотя пару дней назад министр спорта Италии опроверг возвращение футболистов к тренировкам после карантина. Игроки, которые прошли двухнедельную изоляцию, начали заниматься c учетом санитарных требований нового времени.

Клуб опубликовал в Twitter фотографию с базы и поздравил всех с тренировками. Вчера мы писали, что футболисты "Ювентуса", заразившиеся коронавирусом, полностью здоровы. Однако к занятиям приступили не все. Например, Криштиану Роналду должен пройти в Турине двухнедельный карантин, чтобы присоединиться к партнерам. Хотя португалец проходил тест на коронавирус на Мадейре и прилетел в Италию на личном самолете.

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Также к открытию лагеря "Юве" на своей официальной страничке в соцсетях разместил видео, как футболисты и фанаты команды демонстрировали впечатляющие трюки с мячом на карантине.

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Не так давно предполагалось, что "Ювентус" может продать Роналду из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

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