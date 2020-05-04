Вот это поворот! В Италии опровергли возвращение футболистов к тренировкам после карантина

Министр спорта сообщил, что до 18 мая командные занятия не начнутся

Неприятный сюрприз преподнесли итальянские чиновники футболистам. Точнее – министр спорта Винченцо Спадафора. Еще в конце апреля писали, что власти Италии разрешили футболистам выйти на работу. Однако эйфория неожиданно прервалась.

Спадафора решил лично известить мир итальянского футбола, что тренировки в ближайшее время не возобновятся, поскольку запрет не снят. Хотя вчера второй клуб чемпионата Италии известил о возвращении к тренировкам. 46-летний министр на своей странице в Facebook написал, что командные занятия не возобновятся до 18 мая. Его слова приводит Football Italia:

"Я вижу много странных вещей в Интернете, но ничего не изменилось: тренировки команд не возобновятся до 18 мая, о возобновлении чемпионата пока тоже речи не идет. Прошу меня простить, но сейчас я собираюсь перейти к другим видам спорта, которые должны вернуться как можно скорее".

На Апеннинах уже собрались, было, начать занятия с этого понедельника, но не тут-то было. Недавно в Италии назвали крайнюю дату возобновления чемпионата.

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