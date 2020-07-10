Роналду на носилках, мотылек и слезоточивый газ: как Португалия сенсационно выиграла Евро-2016

Четыре года назад в Париже прошел невероятный по своему накалу и сценарию финал чемпионата Европы

Четыре года назад, 10 июля 2016 года, в Париже сборная Португалии, казалось бы, сделала невероятное и без травмированного по ходу матча Криштиану Роналду выиграла финал Евро у фаворита турнира – Франции. Для "Избранных" этот титул стал первым, ранее они становились вице-чемпионами континента на домашнем форуме в 2004 году. Отметим, что экономический прирост во Франции после Евро-2016 составил 1,2 миллиарда евро.

Реклама

Сборная Португалии в финальном матче обыграла Францию – 1:0. Еще в первом тайме португальцы остались без своего лидера Криштиану Роналду. Уже на 8-й минуте столкновении с Пайе Роналду получил травму и вынужден был покинуть поле на носилках, даже не сдерживая катившиеся от обиды слезы. Утешать его непонятно откуда прилетел даже мотылек.



Однако из игры Криштиану не выключился. С тренерской скамьи Криштиану руководил игрой своих партнером вместе с главным тренером Фернанду Сантушем. Казалось, что травма капитана только сплотила Португалию, которая стояла в обороне намертво, хотя у Франции было немало моментов для взятия ворот.

Во втором тайме Геррейро отметился попаданием со штрафного в перекладину. Основное время так и завершилось 0:0, увеличивая напряжение как на футбольном поле, так и за его пределами. А судьбу встречи на 109-й минуте решил вышедший на замену Эдер. К сожалению, потом у автора победного гола в финале Евро-2016 украли золотую медаль.

Реклама

Эдер после забитого мяча в финале Евро-2016 / Фото: Getty Images

Интересно, что Португалия стала первым чемпионом Европы, ни разу не победившим в группе. Все три матчах подопечные Фернанду Сантуша завершили вничью, но все-таки выбрались в плей-офф. За это Евро команда-победитель заработала 25,5 млн евро.

Читайте также: 16 лет слезам Роналду: Криштиану проиграл первый финал в карьере, а Греция сотворила сенсацию

Фанаты сборной Франции были разъярены проигрышем домашнего Евро. Гуляния, начавшиеся на Елисейских полях вскоре после победы сборной Португалии, переросли в столкновения с представителями правопорядка. Хулиганы стали кидать в полицию стеклянные бутылки, пластиковые ограждения и петарды, в ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые дубинки. А Португалия не спала еще сутки...

Реклама

Уже через три года после исторического выигрыша Роналду рассекретил главный трофей своей жизни. Криштиану раскрыл неизвестные подробности сенсационной победы Португалии на Евро-2016:

"Титул чемпиона Европы с Португалией – для меня самый важный. В тот невероятный, незабываемый вечер я плакал, смеялся, мучился, кричал и напился. – Я не шучу! Во время финала с Францией я так сильно плакал, что у меня возникло обезвоживание. После матча, во время празднования, я выпил бокал шампанского – и тут же опьянел. Вообще-то я не пью, но этот день был настолько особенным…", – признался Криштиану Роналду в интервью DAZN, вспоминая драматическую победу над Францией.

INSTAGRAM

Сборная Португалии посвятила победу на Евро-2016 Эйсебио. Футболисты сделали групповое фото с трофеем и портетом лучшего футболиста в истории страны. В 1966 году Эйсебио стал лучшим бомбардиром чемпионата мира и привел команду к третьему месту – наивысшее достижение Португалии на мундиалях.

Отметим, что защитить свой титул на Евро-2020 Криштиану Роналду будет очень сложно. Напомним, по результатам жеребьевки финальной части турнира, Португалия попала в "группу смерти" с Германией и Францией.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама