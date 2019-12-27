"Я не пью. Но в этот вечер напился": Роналду рассекретил главный трофей своей жизни

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии 34-летний Роналду, накануне назвавший себя лучшим футболистом мира, рассказал о самом ценном выигранном турнире в своей карьере. Как оказалось, для 5-кратного обладателя "Золотого мяча", пять раз побеждавшего в Лиге чемпионов, особняком все-таки стоит успех с национальной командой – чемпионство Евро-2016.

Обзор финала Евро-2016 Португалия – Франция (1:0)

"Титул чемпиона Европы с Португалией – для меня самый важный. В тот невероятный, незабываемый вечер я плакал, смеялся, мучился, кричал и напился, – рассказал Роналду, вспоминая драматическую победу над Францией со счетом 1:0 в финале, по ходу которого Криштиану получил травму и затем эмоционально руководил действиями партнеров со скамейки. – Я не шучу! Во время финала с Францией я так сильно плакал, что у меня возникло обезвоживание. После матча, во время празднования, я выпил бокал шампанского – и тут же опьянел".

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Криштиану Роналду / Фото: Reuters

"Вообще-то я не пью, но этот день был настолько особенным… Для меня это самый важный трофей", – признался Криштиану Роналду в интервью DAZN.

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Отметим, что защитить свой титул на Евро-2020 Криштиану Роналду будет очень сложно. Напомним, по результатам жеребьевки финальной части турнира, Португалия попала в группу смерти с Германией и Францией.

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