Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,81

"Я не пью. Но в этот вечер напился": Роналду рассекретил главный трофей своей жизни

27 декабря, 07:42

Криштиану раскрыл неизвестные подробности сенсационной победы Португалии на Евро-2016

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Реклама

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии 34-летний Роналду, накануне назвавший себя лучшим футболистом мира, рассказал о самом ценном выигранном турнире в своей карьере. Как оказалось, для 5-кратного обладателя "Золотого мяча", пять раз побеждавшего в Лиге чемпионов, особняком все-таки стоит успех с национальной командой – чемпионство Евро-2016.

Обзор финала Евро-2016 Португалия – Франция (1:0)

"Титул чемпиона Европы с Португалией – для меня самый важный. В тот невероятный, незабываемый вечер я плакал, смеялся, мучился, кричал и напился, – рассказал Роналду, вспоминая драматическую победу над Францией со счетом 1:0 в финале, по ходу которого Криштиану получил травму и затем эмоционально руководил действиями партнеров со скамейки. – Я не шучу! Во время финала с Францией я так сильно плакал, что у меня возникло обезвоживание. После матча, во время празднования, я выпил бокал шампанского – и тут же опьянел".

Читайте также: "Роналду мне писал, а я не повелась": российская модель хвастается, что отшила Криштиану

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

"Вообще-то я не пью, но этот день был настолько особенным… Для меня это самый важный трофей", – признался Криштиану Роналду в интервью DAZN.

Читайте также: Роналду выдал худший за десятилетие показатель результативности

Отметим, что защитить свой титул на Евро-2020 Криштиану Роналду будет очень сложно. Напомним, по результатам жеребьевки финальной части турнира, Португалия попала в группу смерти с Германией и Францией.

Смотрите, как Украина в октябре обыграла Роналду в Киеве

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Криштиану Роналду Евро-2016 сборная Португалии

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Барса" отрывается от "Реала": все результаты 18-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-Клауса
Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-КлаусаФутбол
"Барселона" – "Реал": онлайн-трансляция огненного Эль Класико на "Камп Ноу"Футбол
Перепутал голову с мячом: игрок
Перепутал голову с мячом: игрок "Порту" нокаутировал соперника ударом с ноги в головуФутбол
17-й тур чемпионата Италии: все результаты Серии А перед уходом на каникулы
17-й тур чемпионата Италии: все результаты Серии А перед уходом на каникулыФутбол
18-й тур чемпионата Англии с крахом Моуринью и победой
18-й тур чемпионата Англии с крахом Моуринью и победой "МанСити": результаты всех матчейФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...