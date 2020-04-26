Роналду на взводе: звездный португальский футболист таскает гантели и готовится выйти на поле

Звездный футболист Криштиану Роналду усиленно готовится к возвращению в ближайшее время на поле. Пока что в Италии не разрешили официальные тренировки, поэтому спортсмены занимаются индивидуально. Португальский форвард "Ювентуса" порадовал поклонников еще одним фото из тренажерного зала. Мы писали, что возлюбленная Роналду в обтягивающих штанах делает упражнения для ягодиц.

В первой половине апреля некоторые итальянские клубы, в том числе и "Юве", требовали от игроков прибыть в Италию 19 апреля. Но затем, поскольку карантин продолжается, разрешили им задержаться и тренироваться дома. По крайней мере, такой вывод можно сделать из фото Криштиану на Мадейре. Как известно, Роналду не пускают тренироваться на поле, но он нашел способ поработать над собой.

Пару дней назад возлюбленная Роналду показала свое занятие под музыку, а теперь и сам футболист продемонстрировал, как таскает гантели в том же зале, подписав фото: "Оставайтесь сильными, ребята. Вперед!"

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Также Роналду принял окончательное решение относительно будущего в "Ювентусе".

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