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Джорджина отомстила Роналду и заплела ему косичку, сидя на шее у футболиста

19 мая, 20:35

Александр Трикиша

Девушка использовала знаменитого футболиста в качестве модели

Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес ответила возлюбленному за недавнюю выходку, когда он залез на девушку сверху и отшлепал на глазах детей. На этот раз уже сама девушка забралась на шею футболисту, но не стала бить, а просто заплела ему косичку.

"Я люблю баловать своей любовью. Этим днем ​​мы практикуем косички. Эта модель умеет оставаться на месте", – подписала снимок Джорджина на своей странице в Instagram.

Ранее мы писали, что невеста Роналду распродает личные вещи футболиста на аукционе. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом в Испании.

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Также сообщалось, что горячую тренировку возлюбленной Роналду испортила дочка. Джорджина делала упражнения со спортивной резинкой, а рядом играла дочурка Алана Мартина. Когда малышке стало скучно, она подошла к телефону, на который мама записывала видео, и перевернула его.

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Кроме того, Роналду показал, что нужно делать, чтобы заиметь такие же "кубики" на животе, как у него. Криштиану продемонстрировал поклонникам свои любимые упражнения в тренировочном зале и пообещал: "У вас будет такой же пресс".

Смотрите, как Роналду оседлал свою невесту:

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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футбол Криштиану Роналду Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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