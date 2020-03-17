Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

Трамп рассказал, когда вспышка коронавируса в США пойдет на спад

17 марта, 09:01

Денис Беспалов

Победить коронавирус американские власти смогут не ранее июля-августа

В Соединенных Штатах вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, которая уже забрала жизни почти 90 человек, может закончиться в июле-августе, но может продолжаться и дольше. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Люди говорят про июль-август, вроде этого ... Может быть и дольше", – ответил президент.

Как добавил Трамп, эти сроки будут точно определены, если власть "справится со своей работой и снизит уровень смертности" в стране.

Реклама

"Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп.

Трамп также допустил, что американская экономика может двигаться в сторону рецессии на фоне ситуации с новым коронавирусом.

В тренде
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

"Как только он (коронавирус) уйдет, все закончится, и мы покончим с этим, я думаю, вы увидите невероятный рост", - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что американцы в панике скупают оружие и патроны. Продажи винтовок, ружей, пистолетов, револьверов, а также боеприпасов к ним в последние несколько недель взлетели в пять раз.

Напомим, СМИ предупреждали, что к маю в США коронавирусом могут заразиться сто миллионов человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США коронавирус Дональд Трамп

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Отношение к Украине неоднозначное": что будет, если Трамп снова победит в СШАПолитика
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия
Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция Трампа
Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция ТрампаЭкономика
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны
Путин пригласил Трампа в Москву на парад 9 мая: что ответил президент США
Путин пригласил Трампа в Москву на парад 9 мая: что ответил президент СШАРоссия
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...