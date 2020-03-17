Трамп рассказал, когда вспышка коронавируса в США пойдет на спад

В Соединенных Штатах вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, которая уже забрала жизни почти 90 человек, может закончиться в июле-августе, но может продолжаться и дольше. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Люди говорят про июль-август, вроде этого ... Может быть и дольше", – ответил президент.

Как добавил Трамп, эти сроки будут точно определены, если власть "справится со своей работой и снизит уровень смертности" в стране.

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"Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп.

Трамп также допустил, что американская экономика может двигаться в сторону рецессии на фоне ситуации с новым коронавирусом.

В тренде Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

"Как только он (коронавирус) уйдет, все закончится, и мы покончим с этим, я думаю, вы увидите невероятный рост", - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что американцы в панике скупают оружие и патроны. Продажи винтовок, ружей, пистолетов, револьверов, а также боеприпасов к ним в последние несколько недель взлетели в пять раз.

Напомим, СМИ предупреждали, что к маю в США коронавирусом могут заразиться сто миллионов человек.

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