Трамп рассказал, когда вспышка коронавируса в США пойдет на спад

В Соединенных Штатах вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, которая уже забрала жизни почти 90 человек, может закончиться в июле-августе, но может продолжаться и дольше. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Люди говорят про июль-август, вроде этого ... Может быть и дольше", – ответил президент.
Как добавил Трамп, эти сроки будут точно определены, если власть "справится со своей работой и снизит уровень смертности" в стране.
"Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп.
Трамп также допустил, что американская экономика может двигаться в сторону рецессии на фоне ситуации с новым коронавирусом.
"Как только он (коронавирус) уйдет, все закончится, и мы покончим с этим, я думаю, вы увидите невероятный рост", - добавил Трамп.
Ранее сообщалось, что американцы в панике скупают оружие и патроны. Продажи винтовок, ружей, пистолетов, револьверов, а также боеприпасов к ним в последние несколько недель взлетели в пять раз.
Напомим, СМИ предупреждали, что к маю в США коронавирусом могут заразиться сто миллионов человек.
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