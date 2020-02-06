Роналду не так представлял себе жизнь в 35 лет: португалец думал, что окажется в другом месте

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Звезде сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду на днях исполнилось 35 лет. Его друзья шокировали португальца, подарив ему очень не скромный подарок. Но, сам игрок не ожидал, что в этом возрасте будет еще играть.

"Когда я был маленьким, то думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре. Мне и в голову не приходило, что я буду играть там, где играл, а также выиграю то, что выиграл. Думаю, что я могу выиграть шестую Лигу чемпионов. С "Ювентусом" у меня есть такая возможность. Это сложный турнир, в котором все зависит от многих факторов, но я думаю, что это возможно, так как у нас хорошая команда", – рассказал Роналду.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На его счету 22 забитых мяча и три результативные передачи. Контракт форварда с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, недавно Криштиану стал третьим в истории мирового футбола по голам за карьеру. Больше Роналду забили лишь Ромарио и Пеле.

Кстати, Неймар и Роналду получили неутешительный прогноз на следующий год своей жизни. Обоих звездных именинников в борьбе за "Золотой мяч" снова обставит Лионель Месси.

Смотрите, как Роналду забивает в стиле Майкла Джордана:

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