Вот тебе и день рождения: Неймар и Роналду получили неутешительный прогноз на следующий год своей жизни

Все в сборе: Неймар, Месси и Роналду / Фото: Getty Images

В среду, 5 февраля, свой день рождения отмечают сразу две суперзвезды мирового футбола. Форварду "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду исполнилось 35 лет, а нападающему "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймару – 28 лет. Segodnya.ua, опираясь на котировки аналитиков, прикинула, для кого из именинников предстоящий год будет успешнее в футбольном плане.

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Ситуация весьма неоднозначная. Эксперты прочат обоим всего лишь по одному крупному титулу. У аналитиков букмекерских контор нет ни малейших сомнений, что Неймар станет чемпионом Франции с "ПСЖ". У Роналду и его "Ювентуса" в Италии с завоеванием скудетто все будет сложнее, чем у парижан в Лиге 1, однако по итогам сезона чемпионом в своем национальном первенстве станет и Криштиану – считают эксперты.

А вот с международными трофеями в 2020-м для Неймара и Роналду ожидается "печалька". Согласно котировкам, их клубы снова окажутся в пролете в Лиге чемпионов, а их сборные останутся без трофеев на своих континентальных форумах. Аналитики предрекают, что Аргентина Лионеля Месси не даст Неймару и его Бразилии выиграть Кубок Америки. Тогда как Роналду и его Португалии прочат безуспешную защиту на Евро-2020 титула, сенсационно добытого в 2016-м.

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Что касается главной индивидуальной награды года – "Золотого мяча" от издания France Football, то, согласно ожиданиям букмекеров, Неймара и Роналду в очередной раз обставит Лионель Месси. Впрочем, у Криштиану аналитики все-таки видят реальные шансы навязать аргентинцу борьбу за это звание: португалец – второй по вероятности претендент на "Золотой мяч-2020". Тогда как Неймар в этом списке – лишь десятый, расположившись за спиной у Де Брюйне, Сане, Салаха и даже своего одноклубника Мбаппе.

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Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Неймар / Фото: Reuters

Котировки на выигрыш Лиги чемпионов-2020

Неймар и его "ПСЖ" – 8.00

Роналду и его "Ювентус" – 11.00

Топ-претендент: "Манчестер Сити" – 4.50

Котировки на выигрыш национального чемпионата

Неймар и его "ПСЖ" (Франция) – 1.01

Роналду и его "Ювентус" (Италия) – 1.40

Котировки на выигрыш континентального первенства

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Чемпионство Неймара и его Бразилии на Кубке Америки-2020 – 3.25

Топ-претендент: Аргентина – 3.00

Чемпионство Роналду и его Португалии на Евро-2020 – 17.00

Топ-претендент: Англия – 5.00

Котировки на выигрыш "Золотого мяча"-2020

Криштиану Роналду – 5.00

Неймар – 21.00

Топ-претендент: Лионель Месси – 3.25

Смотрите, как забивает Роналду

Смотрите, как забивает Неймар

Как мы писали ранее, белая вечеринка Неймара во Дворце Токио вывела из себя тренера "ПСЖ". Немецкий специалист Томас Тухель считает, что подобное празднование отвлекает игроков от тренировок.

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