Роналду не включили в команду года по версии FIFA 20

Роналду повержен / Фото: Reuters

Известный разработчик видеоигр EA Sports назвал команду года FIFA 20. Разработчики уже добавили имена игроков, которые получат TOTY-карточки, в код игры.

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Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль").

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Защитники: Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Маттайс де Лихт ("Ювентус"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль").

Полузащитники: Френки де Йонг ("Барселона"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Н’Голо Канте ("Челси").

Нападающие: Садио Мане ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ").

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Стоит отметить, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в команду года. В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 16 матчей в Серии А и забил 16 голов.

Ранее мы писали, что хет-трик Роналду с хвостиком в матче с "Кальяри" вывел "Ювентус" в лидеры чемпионата Италии. Португальский нападающий в новом имидже забил и с игры, и с 11-метрового.

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