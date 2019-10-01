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Роналду одержим успехом, и хочет "завязать" с футболом

1 октября, 13:57

Португальский футболист планирует попробовать себя в чем-то другом

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: AFP

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Звезда сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился мыслями о возможном будущем вне футбола. Ранее мы писали, что мама Роналду раскрыла неожиданное предпочтение футболиста в детстве.

"Я не сумасшедший. Я не одержим тренировками – я одержим успехом, а это совсем разные вещи. Я все еще люблю футбол, мне нравится развлекать болельщиков и людей, которые любят Криштиану. Возраст не имеет значения, все дело в ментальности. В последние пять лет мне начала нравиться жизнь вне футбола, так что кто знает, что произойдет в следующие пару лет", – отметил игрок.

"Мне не хочется кому-либо подражать. Нужно все время быть самим собой, но всегда можно заимствовать мелкие детали у тех, кто служит хорошим примером. Это касается не только футбола, но и других видов спорта. У лучших спортсменов одна рабочая этика", – рассказал футболист.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

Как мы сообщали накануне, Роналду – в шоке, Симеоне – в экстазе, Семин – на вершине. Экс-тренер киевского "Динамо" возглавил группу, в которой "Атлетико" и "Ювентус" устроили супертриллер.

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус

Источник: sportbible

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