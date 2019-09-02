Роналду отказался носить значок лучшему футболисту чемпионата Италии

Португалец не хочет ставить себя выше одноклубников

Криштиану Роналду / Фото: AFP

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался носить на футболке значок лучшего игрока Серии А прошлого сезона. По итогам прошлого сезона Серия А вручила специальные значки футболистам, которые были признаны в разных номинациях.

Это Самир Ханданович (вратарь), Николо Заниоло (лучший молодой игрок), Калиду Кулибали (лучший защитник), Сергей Милинкович-Савич (лучший полузащитник) Фабио Квальярелла (лучший нападающий) и Криштиану Роналду (лучший игрок).

Однако португалец оказался единственным из всех, кто отказался носить значок, чтобы не ставить себя выше партнеров по "Ювентусу", сообщает Marca.

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"Ювентус" в двух турах чемпионата Италии набрал шесть очков, одержав две победы на старте сезона.

Ранее мы писали, что Роналду подрался с Неймаром на световых мечах в стиле "Звездных войн". Звездные игроки "Ювентуса" и "Пари-Сен-Жермен" снялись в рекламе.

Также мы писали, что Роналду решился пригласить Месси на ужин. С 2008 по 2017 год награду лучшему футболисту сезона "Золотой мяч" делили между собой исключительно Роналду и Месси.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

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