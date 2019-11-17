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Роналду после работы на "картофельном поле" оценил шансы Португалии выиграть Евро-2020

17 ноября, 21:52

5-кратный обладатель "Золотого мяча" попросил не причислять его команду к фаворитам чемпионата Европы

Роналду в матче с Люксембургом

Роналду в матче с Люксембургом / Фото: Reuters

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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен состоянием газона стадиона "Жози Бартель" в Люксембурге, где его команда провела заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу португальцев. Второй мяч в матче с Люксембургом забил Роналду, команда которого благодаря этой победе квалифицировалась следом за Украиной на Евро-2020 из отборочной группы В.

"На таких полях трудно играть. Газон был похож на картофельное поле", – заявил Роналду после 2:0 с Люксембургом

Смотрите, как Роналду забивал Люксембургу

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При этом Криштиану довольно скромно оценил шансы Португалии, действующего чемпиона Старого Света, выиграть Евро-2020.

"Шаг за шагом. Не нужно думать об этом. Претенденты на победу всегда одни и те же. Не думайте, что мы фавориты, так как выиграли чемпионат Европы в 2016 году. Нас сложно победить, но фаворитами являются другие команды", – заявил Роналду

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Добавим, что гол в ворота Люксембурга стал для Роналду 99-м в составе национальной команды. Больше него на уровне сборных забивал только нападающий сборной Ирана Али Даеи (109 мячей). Таким образом, Криштиану осталось забить за Португалию 11 мячей, чтобы побить мировой рекорд.

Смотрите, как, одновременно с мучениями Роналду в Люксембурге, Украина спасала очко в поединке с сербами:

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Криштиану Роналду сборная Португалии Евро-2020 сборная Люксембурга

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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