Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Отпуск начался: Роналду после вылета из Лиги чемпионов отдыхает на яхте со своей невестой

9 августа, 14:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сезон для "Ювентуса" завершился раньше, чем ожидалось

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после вылета команды из Лиги чемпионов отправился в отпуск. Португальский футболист вместе с семьей отдыхает на собственной яхте, которую он купил после победы в чемпионате Италии. Фото с отдыха поделилась невеста Криштиану Джорджина Родригес на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также: Роналду побил почти столетний бомбардирский рекорд "Ювентуса"

INSTAGRAM

Сам же Роналду после завершения сезона в своих соцсетях обратился к фанатам, где подвел итоги тяжелого сезона. Как мы писали ранее, сестра Роналду эгоистично отреагировала на вылет "Ювентуса" из Лиги чемпионов.

"Сезон 2019/20 закончился для нас намного позже, чем обычно, но все же раньше, чем мы ожидали. Пришло время поразмышлять, время проанализировать взлеты и падения, потому что критическое мышление – единственный способ стать лучше.

Такой огромный клуб, как "Ювентус", всегда должен мыслить, как лучший в мире, работать как лучший в мире, чтобы мы могли называть себя одним из лучших и крупнейших клубов в мире.

Очередная победа в Серии А в такой тяжелый год – это то, чем мы очень гордимся. Лично я забил 37 голов за "Ювентус" и 11 за сборную Португалии – это то, что заставляет меня смотреть в будущее с новыми амбициями и желанием продолжать добиваться лучших результатов с каждым годом. Но фанаты требуют от нас большего. Они ждут от нас большего. И мы должны выполнить, мы должны оправдать самые высокие ожидания.

Пусть этот короткий отпуск позволит нам всем принять правильные решения на будущее и вернуться сильнее и преданнее, чем когда-либо. До скорого!", – написал Роналду в Instagram.

Как мы писали ранее, Роналду забил все голы "Ювентуса" в плей-офф Лиги чемпионов в двух последних сезонах. Португалец в одиночку тянет клуб, но пока это не дает свои плоды.

Смотрите, как "Ювентус" обыграл "Лион", но вылетел из Лиги чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

яхта футболист Криштиану Роналду Джорджина Родригес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" едет в Германию: что ждет чемпиона Украины в плей-офф Лиги ЕвропыФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол
Самый скандальный игрок
Самый скандальный игрок "Динамо", оказавшись у Луческу, выступил с обращением к хейтерамФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять