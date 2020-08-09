Отпуск начался: Роналду после вылета из Лиги чемпионов отдыхает на яхте со своей невестой

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после вылета команды из Лиги чемпионов отправился в отпуск. Португальский футболист вместе с семьей отдыхает на собственной яхте, которую он купил после победы в чемпионате Италии. Фото с отдыха поделилась невеста Криштиану Джорджина Родригес на своей странице в Instagram.

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INSTAGRAM

Сам же Роналду после завершения сезона в своих соцсетях обратился к фанатам, где подвел итоги тяжелого сезона. Как мы писали ранее, сестра Роналду эгоистично отреагировала на вылет "Ювентуса" из Лиги чемпионов.

"Сезон 2019/20 закончился для нас намного позже, чем обычно, но все же раньше, чем мы ожидали. Пришло время поразмышлять, время проанализировать взлеты и падения, потому что критическое мышление – единственный способ стать лучше. Такой огромный клуб, как "Ювентус", всегда должен мыслить, как лучший в мире, работать как лучший в мире, чтобы мы могли называть себя одним из лучших и крупнейших клубов в мире. Очередная победа в Серии А в такой тяжелый год – это то, чем мы очень гордимся. Лично я забил 37 голов за "Ювентус" и 11 за сборную Португалии – это то, что заставляет меня смотреть в будущее с новыми амбициями и желанием продолжать добиваться лучших результатов с каждым годом. Но фанаты требуют от нас большего. Они ждут от нас большего. И мы должны выполнить, мы должны оправдать самые высокие ожидания. Пусть этот короткий отпуск позволит нам всем принять правильные решения на будущее и вернуться сильнее и преданнее, чем когда-либо. До скорого!", – написал Роналду в Instagram.

Как мы писали ранее, Роналду забил все голы "Ювентуса" в плей-офф Лиги чемпионов в двух последних сезонах. Португалец в одиночку тянет клуб, но пока это не дает свои плоды.

Смотрите, как "Ювентус" обыграл "Лион", но вылетел из Лиги чемпионов:

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