Вот это да! Рекордсмен Месси вылетел из тройки претендентов на "Золотой мяч" 2020 года

Авторитетное издание Goal представило обновленный рейтинг основных претендентов на "Золотой мяч" в 2020 году. Как мы сообщали ранее, Роналду выпал из ТОП-3 претендентов на лучшего игрока года, лидирует поляк.
В итоге лидером в списке остается польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, уже ставший в этом сезоне чемпионом Германии. Вторую позицию теперь занимает звезда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, взлетевший на это место в рейтинге с четвертого в предыдущей версии. Тройку лучших замыкает бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне.
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При этом покинул ТОП-3 претендентов на "Золотой мяч" его шестикратный обладатель, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, удерживавший до этого третье место в списке.
ТОП-10 главных претендентов на "Золотой мяч-2020":
- (1). Роберт Левандовски ("Бавария")
- (4). Криштиану Роналду ("Ювентус")
- (2). Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
- (3). Лионель Месси ("Барселона")
- (5). Томас Мюллер ("Бавария")
- (8). Карим Бензема ("Реал")
- (6). Неймар ("ПСЖ")
- (7). Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд)
- (9). Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
- (10). Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)
Мы также сообщали, что Месси и другие игроки "Барселоны" повздорили с наставником в раздевалке. Футболисты каталонской команды высказали своему тренеру недовольство его тактикой и заменами.
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