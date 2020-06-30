Вот это да! Рекордсмен Месси вылетел из тройки претендентов на "Золотой мяч" 2020 года

Авторитетное издание Goal представило обновленный рейтинг основных претендентов на "Золотой мяч" в 2020 году. Как мы сообщали ранее, Роналду выпал из ТОП-3 претендентов на лучшего игрока года, лидирует поляк.

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В итоге лидером в списке остается польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, уже ставший в этом сезоне чемпионом Германии. Вторую позицию теперь занимает звезда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, взлетевший на это место в рейтинге с четвертого в предыдущей версии. Тройку лучших замыкает бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне.

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При этом покинул ТОП-3 претендентов на "Золотой мяч" его шестикратный обладатель, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, удерживавший до этого третье место в списке.

Реклама Лионель Месси / Фото: Reuters

ТОП-10 главных претендентов на "Золотой мяч-2020":

(1). Роберт Левандовски ("Бавария") (4). Криштиану Роналду ("Ювентус") (2). Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") (3). Лионель Месси ("Барселона") (5). Томас Мюллер ("Бавария") (8). Карим Бензема ("Реал") (6). Неймар ("ПСЖ") (7). Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) (9). Килиан Мбаппе ("ПСЖ") (10). Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)

Мы также сообщали, что Месси и другие игроки "Барселоны" повздорили с наставником в раздевалке. Футболисты каталонской команды высказали своему тренеру недовольство его тактикой и заменами.

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