Лучший спортсмен XXI века: смотрите, кто обошел Месси, Роналду, Кличко и самого быстрого человека в мире

Футболистов нет в первой пятерке, но зато там есть Коби Брайант

Затишье в спорте – самое время для различных рейтингов и итогов. Вот и авторитетное испанское издание Marca решило составить свою подборку лучших спортсменов по итогам XXI века. Ранее мы сообщали, что украинец – в самом дорогом составе Англии.

Так, лучшим спортсменом за 20 лет нынешнего столетия признан американский уникум, 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс. Король голубых дорожек является самым титулованным атлетом в истории Игр. Второе место в рейтинге занял многократный чемпион мира и олимпийских игр, самый быстрый человек планеты ямайский бегун Усэйн Болт.

Реклама Майкл Фелпс / Фото: AFP

Читайте также: Самый титулованный спортсмен мира третий раз стал отцом

А закрыл первую тройку 20-кратный победитель турниров Большого шлема, швейцарский теннисист Роджер Федерер. Кстати, Федерер – единственный из ТОП-3 действующий спортсмен, хоть он и вне игры до следующего года.

В ТОП-10 попали и двое футболистов — аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который занял седьмое место, и португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду – он закрыл десятку. В топ-100 оказался украинский боксер Владимир Кличко – 98-я позиция.

Реклама

Топ-10 лучших спортсменов XXI века от Marca:

Майкл Фелпс (плавание) Усэйн Болт (бег) Роджер Федерер (теннис) Рафаэль Надаль (теннис) Коби Брайант (баскетбол) Тайгер Вудс (гольф) Лионель Месси (футбол) Льюис Хэмилтон (автогонки) Валентино Росси (мотогонки) Криштиану Роналду (футбол)

Ранее мы сообщали, что Федерер занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года по версии авторитетного издания Forbes. Заработав 106,3 миллиона долларов, швейцарский теннисист переплюнул как Криштиану Роналду, так и Лионеля Месси.

Смотрите, как Усейн Болт готовился стать отцом

Усейн Болт готовится стать отцом Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама