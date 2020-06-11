Лучший спортсмен XXI века: смотрите, кто обошел Месси, Роналду, Кличко и самого быстрого человека в мире

Затишье в спорте – самое время для различных рейтингов и итогов. Вот и авторитетное испанское издание Marca решило составить свою подборку лучших спортсменов по итогам XXI века. Ранее мы сообщали, что украинец – в самом дорогом составе Англии.
Так, лучшим спортсменом за 20 лет нынешнего столетия признан американский уникум, 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс. Король голубых дорожек является самым титулованным атлетом в истории Игр. Второе место в рейтинге занял многократный чемпион мира и олимпийских игр, самый быстрый человек планеты ямайский бегун Усэйн Болт.
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А закрыл первую тройку 20-кратный победитель турниров Большого шлема, швейцарский теннисист Роджер Федерер. Кстати, Федерер – единственный из ТОП-3 действующий спортсмен, хоть он и вне игры до следующего года.
В ТОП-10 попали и двое футболистов — аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который занял седьмое место, и португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду – он закрыл десятку. В топ-100 оказался украинский боксер Владимир Кличко – 98-я позиция.
Топ-10 лучших спортсменов XXI века от Marca:
- Майкл Фелпс (плавание)
- Усэйн Болт (бег)
- Роджер Федерер (теннис)
- Рафаэль Надаль (теннис)
- Коби Брайант (баскетбол)
- Тайгер Вудс (гольф)
- Лионель Месси (футбол)
- Льюис Хэмилтон (автогонки)
- Валентино Росси (мотогонки)
- Криштиану Роналду (футбол)
Ранее мы сообщали, что Федерер занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года по версии авторитетного издания Forbes. Заработав 106,3 миллиона долларов, швейцарский теннисист переплюнул как Криштиану Роналду, так и Лионеля Месси.
Смотрите, как Усейн Болт готовился стать отцом
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