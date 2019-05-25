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Роналду уже не тот: звезда "Ювентуса" завершит сезон с худшим показателем результативности за 10 лет

25 мая, 15:56

Португальский футболист забил в чемпионате Италии всего 21 мяч

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит заключительный матч сезона в серии А. 34-летний форвард не выйдет на поле в игре 38-го тура с "Сампдорией", так как ему был предоставлен отдых. По словам главного тренера "бьянконери" Массимилиано Аллегри, отдых необходим игроку в связи с выступлением в Лиге наций в составе сборной Португалии в следующем месяце.

Таким образом, у Роналду останется 21 гол в 31 матче чемпионата Италии в текущем сезоне. Это его худший показатель результативности в чемпионатах с сезона-2008/09. Тогда в составе "МЮ" Криштиану в 33 матчах АПЛ забил 18 мячей.

Криштиану Роналду ударил сына кубком во время празднования победы в чемпионате Италии:


Криштиану Роналду ударил сына кубком. Видео: twitter.com/ESPNFC

Ранее мы писали, что "Ювентус" завоевал титул за пять туров за окончания чемпионата: это восьмое подряд чемпионство команды. Роналду и компания дома обыграли "Фиорентину". Гости забили первыми, но "Ювентус" смог добыть волевую победу благодаря автоголу соперника.

Также мы писали, что "Ювентус" хочет купить двух игроков "Фиорентины" за 120 млн евро. На карандаше у туринского клуба нападающий Федерико Кьеза и защитник Никола Миленкович.

Напомним, что Роналду почти за два миллиона купил автомобиль, названный в честь легенды Формулы-1. Португальский футболист похвастался новым суперкаром в своем гараже.


Криштиану Роналду купил новое авто Видео: Instagram

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Тег чемпионат Италии, Криштиану Роналду, Ювентус Турин

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