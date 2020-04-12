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Роналду вместе с семьей пожелали всем счастливой Пасхи

12 апреля, 17:21

Максим Перепелица

Португальский игрок отметил праздник за семейным обедом

Звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился с пользователями новым фото у себя в Instagram. Криш сфотографировался вместе со своей семьей за столом. На фотографии присутствует девушка португальца Джорджина Родригес и его дети. Криштиану поздравил подписчиков с католической Пасхой.

"Желаем счастливой Пасхи всем", – написал Роналду.

Текст футболист сопроводил хэштегом #stayhome с призывом оставаться дома во время карантина.

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Кстати, власти Мадейры раскритиковали Роналду за тренировки во время коронавируса. Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, находящийся сейчас на Мадейре, возмутил местные власти своими активными тренировками.

Также сообщалось, что знаменитый футболист "Барселоны" и "Ювентуса" на католическую Пасху снял смешной ролик. Дани Алвес решил повеселить публику и "снести" яйцо.

Смотрите, как Неймар развлекается на карантине:

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Видео: Instagram

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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