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Россия в пролете: вслед за чемпионатом мира Украина выиграла футбольный чемпионат Европы

16 июня, 14:38

Украинские футболисты с нарушениями слуха на пути к трофею обыграли россиян, ирландцев и немцев

Дефлимпийская сборная Украины. Фото - eurodeafcrete2019.eu
Дефлимпийская сборная Украины. Фото - eurodeafcrete2019.eu.

Сборная Украины по футболу, составленная из спортсменов с нарушениями слуха, завоевала золотые медали на континентальном первенстве, которое проходило в греческом Ираклионе. В турнире приняли участие 16 команд, которые были разбиты на четыре группы. Украинцы стали первыми в своем квартете, поочередно одолев Англию (3:1), Францию ​​(2:0) и Швецию (2:0). В плей-офф "сине-желтые" прошли Россию (2:1) и Ирландию (1:0), а в финальном поединке победили Германию (2:0). Бронзовыми призерами соревнований стали хозяева – греки. Отметим, что дефлимпийская сборная Украины впервые в своей истории победила на чемпионате Европы.

Напомним, ранее впервые в истории Украина выиграла чемпионат мира по футболу. В финале молодежного мундиаля в польском Лодзе украинцы, проигрывая по ходу встречи, одержали волевую победу над Южной Кореей со счетом 3:1.

Как мы писали, Александр Петраков уже назвал команду, которую возглавит после выигрыша молодежного чемпионата мира. "Что касается моего будущего, то я уже набрал команду из футболистов 2003 года рождения. Это сборная Украины U-16. После отпуска продолжу с ней работать", – отметил 61-летний специалист.

Ранее в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег футбол, дефлимпийцы

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Источники:

ФФУ , Сегодня|Спорт

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